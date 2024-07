Horáčková přihlížela světovému rekordu, v kvalifikaci byla jedenatřicátá

Od 14:15 mají kvalifikaci na programu muži a zasáhne do ní debutant na olympijských hrách Adam Li.

„Nejsem spokojená. Jsem z toho dost smutná. Ale můžu se zlobit jen sama na sebe. Nezvládla jsem tíhu okamžiku. Že to je olympiáda, to asi ne, ale že je to závod, na kterém člověku záleží. Měla jsem pocit, že jsem mimo své tělo, a bylo strašně těžké vrátit se do něj zpátky. Výsledek není špatný, jen nestačil na lepší umístění, což mě moc mrzí,“ řekla českým novinářů Horáčková.

Sedmadvacetiletá Horáčková, jež bude v pátek vlajkonoškou české výpravy na slavnostním zahájení, nastřílela 72 šípy 651 bodů. Kvalifikace sloužila pouze k rozdělení účastnic pro vyřazovací část a na českou reprezentantku připadla do středečního prvního kola uzbecká soupeřka Zijodachon Abdusattorovová.

V případě úspěchu by Horáčkovou hned ve druhém utkání ve stejný den pravděpodobně čekala druhá žena kvalifikace Korejka Nam So-hjon. Před třemi lety v Tokiu při premiéře pod pěti kruhy Horáčková po vyřazení v prvním souboji obsadila 33. místo.

„Sice na rozřazovacím kole zase tolik nezáleží, ale je to rozjezd. A jaké si to uděláte, takové to potom mám. Takže ono to potom nebude až tak jednoduché. Ale to by asi nebylo ani z lepšího umístění, protože ten pavouk je nevyzpytatelný,“ uvedla Horáčková.

Poukázala na rakouskou kamarádka Elisabeth Strakovou, která v národním rekordu 667 bodů skončila desátá. „Což u ní je dost neočekávané, tu si myslím, to naopak nakoplo,“ podotkla Horáčková. „Ale nemá zase tolik zkušeností s finálovou střelnicí, což je tu tak polovina startovního pole. A mně to tam docela svědčí, je to tam jiné střílení. Máte jen 20 vteřin na šíp a střílí se střídavou střelbou. Těším se tam. A je to zase až za pár dnů, je čas zrelaxovat, zrehabilitovat a jít do toho,“ dodala Horáčková.

Její otec a trenér Zdeněk Horáček se snažil jí pomoci, aby se vrátila do co nejlepšího soutěžního rozpoložení. „Je to chvílemi složité, chvíli jednoduché. Je nějaký proces výstřelu, který má naučený, tak (je třeba) ji dostat do toho procesu zpátky. Aby to provedení bylo, jak má naučený, a nebylo to provedení myslí mimo tělo. Chvílemi to nefungovalo. Výsledek 651 není úplně špatný. Maruška má výrazně na víc, ale my si to vyhodnotíme potom a připravíme se na to finále,“ uvedl Horáček.

Vítězka kvalifikace Lim Si-hjon, jež vloni na MS v Berlíně slavila titul v soutěži smíšených dvojic, o dva kruhy překonala pět let staré světové maximum krajanky Kang Če-jong. Olympijský rekord další Korejky An San z Tokia měl hodnotu 680 bodů a dnes se výkonem 688 přes něj dostala i devatenáctiletá debutantka na OH Nam So-hjon.