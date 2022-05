Marpo: Kvůli boxu s Vémolou jsem rok bez muziky. Šéf Oktagonu Novotný? Nechápu, o co mu jde

Ten rozdíl je do očí bijící. Zatímco loni při prvním setkání tváří v tvář byl pod tlakem promotéra Oktagonu a moderátora Ondřeje Novotného první český zápasník ve slavné UFC Karlos Vémola, v tom posledním, publikovaném na YouTube v minulém týdnu, to byl raper Marpo. „A také to dali fanoušci na sociálních sítích Ondrovi sežrat,“ poznamenal s úsměvem Marpo při povídání pro Lidovky.cz.

Co stojí za obratem o 180 stupňů v chování muže, který očekávaný šlágr nakonec domluvil? „Vše je dané tím, že už se ví, že mám podepsanou smlouvu s organizací RFA na podzimní duel s Iljou Škondričem (první známý MMA bojovník na Slovensku, mimo jiné kouč Attily Végha, který Vémolu před dvěma a půl lety v O2 areně knockoutoval už po 127 vteřinách),“ podotýká zpěvák.

Smlouva ležela na stole

Novotný bere Marpovův kontrakt s konkurenční organizací jako podraz, zpěvák ale kontruje. „Smlouva s Oktagonem ležela na stole dva roky a nikdo ji hodně dlouho nepodepsal, asi nebyl čas, těžko říct. Navíc já mám smlouvu jen na tento jeden duel. Byl bych blázen, kdybych se ve svém věku někomu upisoval na dva tři roky,“ stojí si za svým muž, který letos v lednu oslavil 37. narozeniny.

A který by rád boxoval i nadále, protože, jak přiznává, našel v bojových sportech novou motivaci. Podobně jako třeba známý americký youtuber Jake Paul (25), který oslavil v ringu už pět výher (čtyři před limitem) a svým chováním pořádně dráždí celou zápasnickou komunitu.

Ten se mimo jiné dal i na dráhu boxerského promotéra. A pomohl domluvit největší ženský duel historie mezi „svou“ Amandou Serranovou a nakonec vítěznou Irkou Katie Taylorovou z konce dubna letošního roku. Že by se Marpo vydal v jeho stopách?

„Hele, to mě doteď vlastně vůbec nenapadlo. Dovedl bych si to spíše představit v hudbě. V té komunitě znám každého, v té zápasnické jsem zelenáč,“ pousměje se nad touto možností Marpo, který se ale průběžně věnuje bojovým sportům aktivně od svých devatenácti let.

„Ale pral jsem se odmala,“ přiznává mimo jiné i bývalý chuligán fotbalové Sparty. Té hokejové pak před necelými třemi lety nazpíval nástupní píseň.

Ale zpět do zákulisí sobotního taháku, který byl kvůli zraněním na straně Vémoly několikrát odložen a loni na podzim to vypadalo kvůli bakterii ve svalu na ruce „Terminátora“ s jeho uskutečněním opravdu bledě. „Jsem rád, že ten zápas bude, připravuju se na něj vlastně už tři roky. Už se nemůžu dočkat,“ říká Marpo před duelem ve váze do 84 kilogramů.

Ve hře jsou miliony. Pro všechny

K té mu chybělo už před víkendem opravdu málo. „Kdyby Karlos věděl, co vše jsem v přípravě mohl jíst, když on se s vahou trápí, asi by se zbláznil.“ Kdekdo by zešílel i z částek, které kolem duelu létají.

Dosud nejdražším boxerským zápasem na českém území byl ten mezi Marpem a dalším raperem, Slovákem Rytmusem, v prosinci 2018 pod hlavičkou XFN.

Dle několika dobře informovaných zdrojů serveru Lidovky.cz si slovenská hvězda přišla na 100 tisíc eur (cca 2,5 milionu korun), jeho přemožitel na milion korun. „Ano, dostanu o něco více než tehdy, ale je třeba si uvědomit, jak dlouho se ten zápas chystá, kolikrát jsem musel přípravu přerušit, že se poslední rok vůbec nevěnuji muzice,“ stojí si Marpo za tím, že sobotní výdělek nedosáhne částek, které by si vydělal v hudební branži.

Jelikož Vémola moc dobře poměry v XFN zná, protože pod ní ve stejné době taktéž zápasil, je téměř jisté, že jejich vzájemný střet bude nejdražším na české scéně.

Ostatně není tajemstvím, že jelikož šestatřicetiletému bijci končila v lednu v Oktagonu smlouva, byly na stole možnosti, že by se duel v hodnotě odhadem pět milionů korun uskutečnil pod hlavičkou jiné organizace.

„Já tohle neřeším. Celou dobu jsem chtěl ten zápas pod Oktagonem, já slovo držím. Navíc je fakt, že oni ty galavečery umí udělat, o tom žádná. Právě proto mě chování Ondry mrzí. Natočí si svůj pořad (MMA Letem světem) a vyhází tam na mě špínu, jak jsem nedodržel vše možné, ale proč sakra nezvedne telefon, nezavolá mi a neřekne to mně?“ kroutí Marpo hlavou nad děním za oponou a dodává: „Rád bych si to vyříkal, když bude šance. Nemám toto chování, kdy děláš vše pro pozornost a sledovanost, rád.“

Gigantická akce

Svůj pohled potvrzuje i dále. Třeba chválou svého nejčastějšího boxerského sparing partnera, plzeňského ranaře Václava Pejsara, který mu v přípravě často simuloval Vémolu.

„Nejhorší je, že on a další tihle kluci musí makat na dveřích (dělat vyhazovače – pozn. red.), aby si na sebe vydělali. Takže chápu, že mi někdo může předhodit, že si vydělám velké peníze, a má pravdu. Ale já přece nemusím dávat Oktagonu vydělat na mém jménu. Stejně na něm vydělají, i přesto, že nejsem tak marketingově vytěžován (i díky smlouvě) jako Vémola. S manažerem jsme to jen tak pro srandu počítali a je to v desítkách milionů korun. Takže proč bych měl někomu dávat vydělat na svém jménu, které si tady buduji dvacet let?“ jasně naznačuje, jak gigantická sportovní akce se v sobotu v libeňské aréně uskuteční.

„Je to vidět i na sázení lidí, hodně mi jich píše, bude v tom neskutečný ranec. A i z hudební branže, z řad mých fanoušků se všichni o ten zápas zajímají, ptají se, kde ho budou moct sledovat. A to je pro mě hlavní. Dříve mi hodně lidí psalo, že se díky mě dostalo k thajskému boxu. A já bych si hrozně přál, abychom je teď s Karlosem dostali pro změnu k boxu. Je to stokrát lepší, než se někde poflakovat, chlastat nebo brát drogy,“ dodává Marpo, civilním jménem Otakar Petřina.

Podobně jistě smýšlí i zástupci boxu, ostatně kromě hlavního duelu se na akci s názvem Oktagon Undeground představí v sobotu od 18.00 hodin další výrazná jména domácí postojářské (box, thai-box, kick-box) scény v čele s Václavem Sivákem, Matějem Peňázem, Vladem Moravčíkem či Vladimírem Lengálem.

Za jeho sledování ale musí zájemci zaplatit. Lístky už jsou vyprodány, placený přenos skrze Oktagon.tv stojí 11 eur (270 Kč).