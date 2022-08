Znovu už se sklonit nemusí. Kanoista Fuksa získal evropské zlato na pětistovce

Devětadvacetiletý Čech byl hlavním favoritem závodu. V polovině trati figuroval na druhém místě, ale na 400 metrech se posunul do čela a dojel si pro suverénní vítězství.

Tušil, že moldavský kanoista vyrazí po startu kupředu.

„Minulý rok to udělal úplně stejně. Já jsem se snažil držet svého tempa, co mám naučené, a plus minus 200 metrů do konce to zvednout. Což jsem udělal a postupně jsem ho začal dojíždět. Myslím, že zhruba sto metrů před cílem jsem šel před něj a to mi dávalo strašnou sílu. Posledních pár metrů už jsem věděl, že to klapne, tak jsem se usmíval a v cíli jsem si to užíval. Zvedl jsem ruku a byl jsem fakt rád,“ popisoval Fuksa průběh závodu. Třetí skončil Rumun Catalin Chirila, který Fuksu jako jediný v sobotu porazil na kilometru.

Od roku 2013 Fuksa na pětistovce na evropském šampionátu neprohrál, pokud na ní závodil. „Včera, když jsem těsně prohrál ten kilometr, tak jsem si říkal, že to musím zlomit a musím podat super výkon. Poosmé v řadě jsem vyhrál Evropu na pětistovce. Myslím si, že je to slušná řádka let. Jsem rád, že poslední závod sezony vyšel takhle dobře a vyhrál jsem,“ dodal kanoista, kterého ještě čeká exhibiční Super Cup v Oklahomě.

Kajakářka Adéla Házová obsadila na kilometru sedmé místo. Deblkanoe Alžběta Veverková, Martina Malíková byla na dvoustovce devátá.