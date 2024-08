Takhle to bylo napsané! Fuksovi přáli zlato i soupeři. Pomohl mu hlavně klid

Co vám jako první blesklo hlavou, když jste projížděl cílem?

Vždycky, když jsem koukal na sportovce, jak říkají, že jim to ještě nedošlo, tak jsem si myslel: Sakra, to není možné, to ti musí dojít, že jsi olympijský šampion. Ale popravdě: Mně to tou dobou taky nedošlo. Byl jsem hrozně rád. Co přijde potom, jsem neřešil. Jsem moc rád, že se mi to podařilo tady v Paříži, po třicítce, že jsem si na to počkal a můžu medaili ukázat dceři. Takhle to bylo napsané. Už týdny před olympiádou jsem cítil, že je něco jinak, že to můžu zvládnout. Říkal jsem si, že si to možná jenom nalhávám, ale nenalhával.

Co bylo jinak?

Konečně jsem byl klidný a neřešil, že jsem na olympiádě. Pomohlo mi, že nejsem ubytovaný ve vesnici. Vlastně ani nevím, že jsem na olympiádě. Máme barák kousek odsud, jsem v něm jako doma. Můžu si skočit do bazénu, lehnout na gauč, byla nás tam navštívit rodina… To jsem nikdy nezažil. Byl jsem vždycky soustředěný jen na sebe. Tohle mě ale oprostilo od stresu. Když se chcete stát olympijským vítězem, tak musí všechno klapnout do sebe. A teď to klaplo.

Martin Fuksa s přehledem vyhrává své semifinále na 1000 metrů. (9. srpna 2024)

Finále byla od vás naprostá jednoznačná show. Rozjížďky a semifinále jste sice také vyhrál, ale těsněji. Nechtěl jste odkrýt, co ve vás skutečně je?

Když jsem vyhrál rozjížďku, taťka mi říká: Super, semifinále. Tak říkám: Dobré, dobré. Víc jsem ho ale neřešil, soustředil jsem se na debla s bráchou. Na soupeře do něj jsem se podíval až dnes. A řekl jsem si: To si děláš srandu, vždyť je nás tam šest rychlých! Myslel jsem si tedy, že nebude vůbec sranda.

Nakonec to ale neplatilo, ne? Sice těsněji, ale vyhrál jste ho. Navíc v nejrychlejším čase jízd.

Jo jo. Nakonec bylo easy. Ani jsem se ani moc nezapotil, když to řeknu blbě. Po něm jsem ani nechtěl na nic čekat. Zprvu jsem se přitom bál: Ty jo, dvě hodiny do startu, to bude strašně málo času na regeneraci. Ale nakonec jsem se až nudil a chtěl jít na finále hned.

To jste hned od začátku pořádně napálil.

Dobré bylo, že na finále ustál vítr, na semíčko byly vlny velké. Byl to závod na tisíc metrů strachu. Od začátku jsem vedl, bál jsem se, kdy mě někdo dojede. Naštěstí se to nestalo. Makal jsem, ale zároveň i šetřil energii na finiš, kdyby někdo útočil. Pak jsem to zvednul posledních 300 metrů, nikdo nepřijížděl, tak jsem si dovolil posledních sto metrů užívat a už věděl, že vyhraju.

Váš otec říkal, že takový start od vás nečekal. Že jste ho překvapil.

Podle mě jsem to nenapálil zas nějak extrémně. Věděl jsem, že chci na začátku pořádně zabrat. Říkal jsem si, že vždycky, když jsem jel hned od startu, tak to přišly největší úspěchy. Tak jsem to chtěl udělat i teď. Říkal jsem si: Bůh ti seslal ty nejlepší podmínky, které sis mohl vysnít, tak mu to musíš splatit. Tak jsem jel tak na 99 procent, abych když tak dokázal ještě zvednout finiš, kdyby byl nějaký útok. Troufnu si říct, že jsem jel tak, jak na to celý život trénuji.

Soupeři vás pak zvedali nad hlavu. Zdálo se, že i oni vám chybějící medaili přejí.

Všichni mě objímali a říkali mi, že mi to strašně přáli. Jsme sportovci, oni znají moji cestu. Doufám, jsme všichni tak nějak kámoši, není nikdo, kdo by se nesnášel. I já jim úspěchy přeju.

Máte tradici, že když vyhrajete nějakou medaili, dáte ji na jídelní stůl, kde ji pak hned vyměníte za další, co získáte. Nenecháte si tam zlato z Paříže přece jen déle?

Tak tři týdny? Máme mistrovství světa neolympijských disciplín, tak bych nějakou měl rád i z něj. Tak ji vyměním.

Žádné výjimky?

Ne, jasně že tradice platí. Ale ne, těším se, až tuhle medaili přivezu k nám do loděnice a všem ji ukážu. Doufám, že je motivuje k tomu, aby makali a věřili, že když něčemu dáte celý život, tak můžete dokázat velké věci. Doufám, že to mladí kluci uvidí a vezmou si ze mě příklad.

Martin Fuksa je olympijským vítězem. (9. srpna 2024)

Mimochodem dnes má váš bratr Petr narozeniny. A děda Josef za tři dny. Motivovalo vás i to?

Věděl jsem samozřejmě už rok před startem, že se to sešlo takhle. Jaký jiný dárek jim můžu dát než toto? Doufám, že bráchovi někdy v budoucnu udělám radost ještě větší a pověsíme si medaile na krk spolu.

Další cíl tedy je kov na deblu s Petrem?

Dá se říct, že jsem si singla už dohrál. Teď je čas všechno na sto procent vrátit rodině a třeba se zaměřit víc právě na debla. Ještě nekončím, Los Angeles je v klidu, Sebastianovi (Brendelovi, ve finále osmému) tady bylo 36 let. S bráchou jsme jeli finále fantasticky, chyběl kousek. Tak když se na něj víc zaměříme, třeba splním sen ještě i jemu.