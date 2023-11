Zápas o titul ukončili jako na amatérech, zlobí se Procházkův kouč

Z Madison Square Garden zmizeli po turnaji kvapně a co nejdříve.

Ani pár hodin nemůže pomoct, aby strávili, co se jim - hlavně Procházkovi - v kleci událo.

Že zkušený rozhodčí Marc Goddard zápas ukončil ve druhém kole dost možná o pár vteřin dřív, než musel, což rozhořčilo celou řadu bojovníků v organizaci UFC.

Alespoň základní vyjádření už tým ale dát dokázal. „Tohle je pro mě jen motivace, nic jiného. Goddard rozhodl správně,“ zachovává Procházka politickou korektnost.

Nepouští se do zbytečné a ve výsledku kontraproduktivní osvěty tím, že by útočil na nejlepšího rozhodčího světa.

„Možná dvě nebo tři další vteřiny a bylo by to jinak, ale stalo se, co se stalo,“ vykládá Procházka na videu pro veřejnost.

Hlavní trenér Karaivanov byl o dost otevřenější. „Není to úplně jednoduché, musíme se s tím srovnat. Ten zápas byl ukončen předčasně,“ vykládá. „I když mohl být Jirka chviličkou out, jeho zápasy takové bývají. Vždycky se dokáže vrátit a bojovat dál. Tohle bylo o titul, hranice se měly posunou trochu dál. Ne že dojde k ukončení jak na amatérské lize.“

O předčasném ukončení mluví zápasníci a experti od první chvíle. „Přijímám to. Teď mě sledujte. Budu zpátky a silnější než kdy dřív. Děkuji za podporu,“ slíbil nejlepší český MMA zápasník.

Na videu ale taky vidíte, že se musí držet, aby snad neřekl něco nepatřičného. Dojde vám, že v sobě zadržuje mnoho emocí, které nechce vypustit.

„Zápas jsme probíral zatím jen okrajově. Je důležité nechat vše v klidu a vrátit se k tomu, až bude střízlivé uvažování,“ myslí si Karaivanov. „Rozhodně si rozebereme chyby a taky se příští týden rozhodneme, co bude dál.“

Pro Procházku by se nabízel třeba Rus Nikita Krylov, možná Polák Jan Blachowicz nebo jiný Rus Magomed Ankalajev. Ale to jsou jen nezávazné odhady.