Navrátilová znovu bojuje s rakovinou: Dvojí pohroma, ale dá se zvládnout

Navrátilová si loni v listopadu při Turnaji mistryň v americkém Fort Worthu nahmatala na krku zduřelou uzlinu. A nyní uvedla, že vyšetření odhalila rakovinu hrtanu prvního stupně, po prozkoumání dalšího podezřelého nálezu i stejnou fázi rakoviny prsu.

„Doufám v příznivý výsledek. Bude to těžké, ale budu bojovat vším, co mám,“ řekla jedna z nejlepších tenistek historie pro The Times.

„Jedná se o rakovinu typu HPV, která velmi dobře reaguje na léčbu. Oba nálezy jsou v raných fázích,“ píše se v prohlášení médiím.

Diagnózu rakoviny prsu si Navrátilová vyslechla už v roce 2010, kdy jí bylo 53 let. „Brečela jsem asi 15 vteřin, pak jsem se hned ptala doktorů: Dobře, co budeme dělat?“ cituje jí web WTA.

O půl roku později díky intenzivní léčbě nemoc zdolala a začala se věnovat šíření osvěty.

V úspěch doufá vítězka 18 grandslamů ve dvouhře a 59 celkově i nyní. Léčbu započne příští týden, především v New Yorku.

Kdyby neobdržela krutou zprávu, připravovala by se na cestu do Austrálie, kde 16. ledna začíná úvodní grandslam sezony. Navrátilová největší turnaje pravidelně komentuje pro Tennis Channel a platí za uznávanou expertku. Teď doufá, že se zvládne připojit aspoň příležitostně na dálku.

Tenisový svět zase bude na oplátku v myšlenkách podporovat její boj.

Takto se Navrátilová o boji s rakovinou vyjadřovala v roce 2010: