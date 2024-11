Sáblíková byla v Naganu na trojce těsně čtvrtá. Jílek triumfoval v B divizi

„Se čtvrtým místem jsem maximálně spokojená. Musím říct, že jsem nečekala, že to bude tak těsné. Jak přede mnou, tak za mnou, to bylo hodně nahňahňané,“ uvedla Sáblíková v nahrávce pro média a poukázal na svou malou ztrátu na 3. místo. Podobné to bylo i za svěřenkyní trenéra Petra Nováka, šestá Marijke Groenewoudová z Nizozemska na ni ztratila dvě desetiny sekundy.

Sáblíková startovala v předposlední rozjížďce společně s Beuneovou, za kterou od začátku zaostávala, ale v závěru byla tradičně rychlejší. „S Joy to byl skvělý závod. Je to holka, která neskutečně dobře rozjíždí, což byla pro mě výhoda. Pořád jsem ji viděla před sebou,“ přiznala rodačka z Nového Města na Moravě. „Ke konci jsem byla rychlejší, na těžkém ledě jsem vydržela tempo, ale při posledním výjezdu ze zatáčky jsem měla trošku problém. Ve finále jsem ale spokojená, protože jsem viděla, jaké časy se tady jezdí,“ podotkla Sáblíková.

Úspěšný vstup do sezony potvrdil osmnáctiletý Metoděj Jílek, který při své premiéře v SP ovládl divizi B na trati 5000 metrů a příští týden v Pekingu bude startovat v elitní divizi A.

„Je tam hodně místa pro zlepšení, ale závod hodnotím pozitivně. Nemyslím si, že jsem předvedl svůj nejlepší výkon sezony. Na první místo to ale stačilo, s čímž jsem spokojený. Příště se budu snažit, aby to dopadlo lépe,“ řekl Jílek, jenž zaostal o více než sekundu za měsíc starým vlastním českým rekordem na této trati.

Na patnáctistovce přitom v Naganu Jílek o den dříve národní rekord vylepšil. „První start mi hodně pomohl. Věděl jsem, jak to tady funguje. Zažil jsem si ten stres a atmosféru,“ přiznal pětinásobný juniorský mistr světa v inline bruslení.

Rychlobruslaři včetně českých reprezentantů se teď přesunou do Číny, kde bude SP pokračovat. „Uvidíme, jak to bude vypadat tam. Já jsme ale se startem sezony spokojená. Můžu s nimi závodit, můžu s nimi bojovat a to je pro mě absolutně nejdůležitější,“ dodala Sáblíková.