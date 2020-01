McGregor promluvil o problémech s alkoholem: Nasával jsem celý týden před zápasem s Chabibem

Praha Před zápasem kariéry pil každý den. Populární zápasník MMA Conor McGregor přiznal, že před duelem s Chabibem měl problémy s alkoholismem. Comeback s Donaldem Cerronem už prý jeho temný démon neovlivní. Dlouhé měsíce se mu totiž vyhýbá.

K irské kultuře neodmyslitelně patří whiskey. V roce 2018 McGregor představil svůj vlastní destilát Proper No. Twelve, jenž ve světě alkoholových výrobků prorazil. Jenže jeden z největších propagátorů MMA nezůstal pouze u vývoje a vydavatelství. Pravidelně ochutnával.

„Nasával jsem celý poslední týden před zápasem s Chabibem,“ okomentoval problematické období v rozhovoru pro ESPN.

„Nevím proč, měl jsem v sobě jed nebo tak něco. Nedělal jsem to, co jsem měl. Nežil jsem tak, jak jsem měl. Ale už se k tomu nevrátím. Udělal jsem chyby, ale jsem chlap, takže je přiznám a napravím,“ prozradil na sebe McGregor a upozornil, že takhle by se správný sportovec chovat neměl.



V přípravě na návrat do klece šel všechen alkohol bokem. Irský zápasník bere duel s Cerronem vážně. „Naposledy jsem se napil pár měsíců zpátky, možná tři-čtyři měsíce. Možná nejsem dokonalý, ale s plným břichem a dobrým spánkem se tomu blížím,“ prohodil o své soustředěnosti na comeback.

Informace o Conorově přípavě, aktuální formě a chuti skutečně nasvědčují, že by se mohl vrátit v plné síle. Mohl by znovu usilovat o zisk titulu i případnou odvetu s Chabibem Nurmagomedovem.