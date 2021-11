Kraulařka Seemanová získala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu stříbro na dvoustovce

Mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Kazani Finále Muži

100 m v. zp.: 1. Kolesnikov (Rus.) 45,58, 2. Miressi (It.) 45,84, 3. Griněv (Rus.) 46,06.

800 m v.zp.: 1. Paltrinieri (It.) 7:27,94, 2. Wellbrock 7:27,99, 3. Schwarz (oba Něm.) 7:33,85.

200 m znak: 1. Kawecki (Pol.) 1:48,46, 2. Mora 1:49,73, 3. Lamberti (oba It.) 1:50,26, ...7. Franta (ČR) 1:53,38.

50 m prsa: 1. Šymanovič (Běl.) 25,25 - vyrovnaný světový rekord, 2. Sakci (Tur.) 25,39, 3. Martinenghi (It.) 25,54, ...v semifinále 16. Zábojník 27,29, v rozplavbách 27. Nerth (oba ČR) 27,67.

100 m pol. záv.: 1. Orsi (It.) 50,95, 2. Vazaios (Řec.) 51,72, 3. Reitshammer (Rak.) 51,91, ...v semifinále 12. Šefl (ČR) 53,23.

400 m pol. záv.: 1. Borodin (Rus.) 3:58,83, 2. Razzetti (It.) 4:00,34, 3. Kos (Maď.) 4:03,16, ...v rozplavbách 10. Luňák (ČR) 4:19,73. Ženy

200 m v. zp.: 1. Steenbergenová (Niz.) 1:52,75, 2. Seemanová (ČR) 1:53,58, 3. Fainová (Slovin.) 1:53,88.

400 m v. zp.: 1. Kirpičnikovová 3:59,18, 2. Jegorovová (obě Rus.) 4:00,52, 3. Goseová (Něm.) 4:01,37.

50 m prsa: 1. Castiglioniová 29,66, 2. Pilatová (obě It.) 29,75, 3. Godunová (Rus.) 29,80.

50 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 24,50, 2. De Waardová (Niz.) 24,97, 3. Di Pietrová a Ntuntunakiová (Řec.) obě 25,09. Mix

4x50 m pol. záv.: 1. Nizozemsko (Toussaintová, Kamminga, De Waardová, De Boer) 1:36,18 - světový rekord, 2. Itálie 1:36,39, 3. Rusko 1:36,42.