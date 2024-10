Medaile ze ženské čtyřhry na ME po 36 letech. Matelová má jistý aspoň bronz

V semifinále Matelovou s Balážovou čeká dnes odpoledne slovensko-polská dvojice Tatiana Kukuľková, Natalia Bajorová. Půjde o souboj druhého a třetího nasazeného páru, které navíc v dosavadních třech zápasech na turnaji ještě neztratily ani set. Utkání začne v 16 hodin.

Čtyřiatřicetiletá Matelová se s o dva roky mladší Balážovou dočkaly prvního společného medailového úspěchu. Třikrát už skončily na ME těsně pod stupni vítězů - pátou příčku obsadily na šampionátech v letech 2015, 2016 a 2022.

Matelová navíc pro český stolní tenis zajistila první evropskou medaili v ženské čtyřhře od roku 1988. Tehdy ještě v barvách Československa obsadily Marie Hrachová s Renatou Kasalovou třetí místo na šampionátu v Paříži.

„Strašně jsme ji chtěly. Několikrát jsme to už chtěly zabalit, ale jsem ráda, že jsme vydržely a o to je to sladší,“ řekla Matelová pro svazový web. Jedna výhra ji s Balážovou dělila od cenného kovu i loni na světovém šampionátu. Na pátý pokus se dočkaly.

„Bylo důležité, že jsme ustály vedení ve druhém setu. V důležitých momentech jsme zahrály výborně,“ dodala Matelová. „Jsem neskutečně ráda, že nám to vyšlo. Možná je to naše poslední Evropa. Už pětkrát jsme měly čtvrtfinále, ale včera jsme měly obě pocit, že by to mohlo vyjít,“ doplnila Balážová.