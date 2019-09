Měli jsme husí kůži, rozplývají se nad početnými českými fanoušky basketbalisté

Šanghaj (Od našeho zpravodaje) Do vyhlížené premiéry samostatného Česka na basketbalovém mistrovství světa chyběla ještě zhruba hodina - a Jaromír Bohačík prožil moment, který se vyrovnal následným zážitkům ze souboje proti USA. „Šel jsem sám na palubovku a naši fanoušci mě přivítali skandovaným potleskem: Češi! Češi!“ líčil s nepředstíraným dojetím.

Kvůli vzdálenosti i složitému vízovému procesu nevypadá Čína na logisticky nejvhodnější zemi pro vstup českému basketbalu na světovou scénu. Tolik teorie, teď praxe.

„Měl jsem husí kůži,“ říkal křídelník Bohačík a reprezentační trenér Ronen Ginzburg přidával: „Díky atmosféře jsem hned od začátku zápasu cítil velkou hrdost.“

Ne, Češi nezačali vítězně, Američané si pohlídali náskok a na úvod skupiny E brali dva body po výsledku 88:67. Ale v hledišti to byla přinejhorším remíza.

Většina z téměř 18 tisíc přítomných v hale Oriental Sports Center se přitom přišla podívat na svoje oblíbence z NBA, kteří byli v obou celcích v poměru 12:1. Nejen Číňané na sobě měli dresy se jmenovkou Tatum, Walker, Mitchell…



Jenže taky jste snadno mohli zahlédnout trikoty českého národního týmu, většinou pro příbuzné a známé hráčů. A ze stejných míst šlo slyšet typické české chorály a povzbuzování.

„Na tolik diváků nejsme zrovna zvyklí. A že se sem přes půl planety vydalo tolik těch našich… To jsme nečekali ani v nejdivočejších snech,“ řekl reprezentant Vojtěch Hruban.

K hlasům z Čech, Moravy a Slezska se navíc postupně přidávaly i jiné. Šanghajské publikum bylo v tomto směru příkladně nestranné: co pěkná akce, to adekvátní aplaus; jak česká, tak americká.

Burácelo se nad umem Donovana Mitchella z Utah Jazz, o němž Hruban uznale řekl:

„All-star borec a nedivil bych se, kdyby přidal i nějaké to MVP. Jednou si budeme říkat, že jsme si proti němu v jeho mladších letech mohli zahrát.“

Ale stejně adekvátně se oslavovaly kousky Tomáše Satoranského, nejlepšího střelce i nahrávače celého utkání.

„Já jsem radši ani nic nečekal. Tyhle zápasy jsou samy o sobě těžké na to, aby se člověk mentálně připravil,“ vyprávěl Satoranský po své osobní i národní premiéře na světovém šampionátu.



Očekávat nešlo ani ruch na tribunách, byť ho malinko předpovídal mumraj při sobotním otevírání Českého domu v Šanghaji. Také díky této podpoře Ginzburgův celek dobře odstartoval oba poločasy.

„Snad nám začátky budou vycházet dál. Je to extrémně důležité, vždy to navodí rytmus zápasy. Je to jedna z jeho nejdůležitějších částí,“ ocenil Bohačík.

Zápasy proti Američanům - i těm současným, bez nejblyštivějších diamantů NBA - jsou vždy sváteční, proto bylo plno.

V úterý od 10.30 českého času se proti Japonsku stav „téměř vyprodáno“ čekat nedá, a tak by tábory fanoušků ze střední Evropy mohly mít výraznou zvukovou převahu.

Ideální scénář tedy zní: výhra na hřišti i v hledišti. Zápas proti USA dává naději k obojímu.