ONLINE: Menšík nad Djokovičem vedl, pak utržil debakl. Rozhoduje třetí set

Se srbským majitelem 24 grandslamů se Menšík střetává poprvé v kariéře. Od předloňského Australian Open se s ním přátelí, několikrát za ním dorazil na tréninkový kemp.

I proto o Djokovičovi hovoří s úctou: „Díky němu jsem začal hrát tenis. Když jsem byl mladý, on už byl ve špičce. Říkal jsem si: Páni, on je opravdu dobrý. Přál jsem se s ním alespoň jednou potkat, takže jsem moc rád, že se mi to splní. Uvidíme, na jaké budu úrovni.“

ONLINE: Jakub Menšík vs. Novak Djokovič Čtvrtfinále v Šanghaji sledujeme v podrobné reportáži.

O 18 let starší Srb usiluje v Šanghaji o jubilejní stý titul na okruhu ATP. „Jakub je mladý a pořád se zlepšuje,“ chválí českého soupeře. „Jeho vývoj sleduju, snažím se mu být k dispozici s radami a pomocí, stejně jako jeho rodičům, kteří jsou moc milí.“

Pro Menšíka byl na turnajích kategorie Masters největší úspěch kariéry už postup do osmifinále, který ve středu vylepšil výhrou nad Bulharem Grigorem Dimitrovem.

V nejlidnatějším čínském městě navíc prostějovský rodák vyřadil už druhého hráče top 10, v druhém kole porazil světovou šestku Andreje Rubljova z Ruska.

Podaří se mu zaskočit i svého idola Djokoviče?

Na vítěze čeká Američan Taylor Fritz, který si v prvním pátečním čtvrtfinále poradil s Belgičanem Davidem Goffinem.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji tvrdý povrch, dotace 10 298 535 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Fritz (7-USA) - Goffin (Belg.) 6:3, 6:4