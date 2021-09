Dokument o Schumacherovi není hrdinským eposem. Kdo čeká „krvelačné“ záběry, bude zklamán

Zkrátka to nejvíc, co jste se mohli o současném „Schumim“ dozvědět, vyzradila jeho manželka Corinna už s předstihem v traileru, který měl přivábit ke sledovaní dokumentu Schumacher. Ten od středy nabízí streamovací služba Netflix.

„Samozřejmě mi Michael moc chybí. A nejen mně. Dětem, celé rodině a lidem z blízkého okolí. Pořád je tu ale s námi. Jiný, ale je tu s námi. A to nám dává sílu. Každý den děláme vše pro to, aby se cítil lépe. A aby cítil, že naše rodinné pouto přetrvává. Pro to udělám cokoliv.“

Můžete tedy dál spekulovat, leccos si představovat a odhadovat. Nicméně částečně tajemství zdravotního stavu odhaluje jeho syn Mick. V době otcovy nehody na lyžích měl 14 let, nyní je mu 22 a sám závodí v F1. „Myslím, že bychom si teď s tátou rozuměli jinak. Prostě proto, že mluvíme podobným jazykem. Řečí motorsportu. A měli bychom si hodně o čem povídat. Říkám si, jak by to bylo skvělé. Vzdal bych se kvůli tomu všeho ostatního.“

Mick Schumacher momentálně v F1 jezdí za tým Haas. Na výrazný úspěch zatím čeká.

Kdo si ale téměř dvouhodinový dokument od režijního tria Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöckerová a Michael Wech pustí, potvrdí, že téma nehody je ale i přes onu roušku tajemství ve skutečnosti vkusně zpracovaným fragmentem jedné velké mozaiky. Že nepřebije to ostatní ze života 52leté legendy.

A že je prostě balancem toho, k čemu rodina dala souhlas.

A balancovat tvůrci umí, protože dokument je skvělý. Přitáhne formulové fajnšmekry i laiky, vyvolá emoce, klidně spustí slzy. Koneckonců po třech dnech je i v Česku nejsledovanějším dílem, který Netflix předplatitelům nabízí.

Proč? Není hrdinským eposem, v němž by byl Schumacher bezmezně obdivován a měl v sobě silnou vrstvu patosu. Dokument je prostě tím, čím dokument má být, zvlášť nese-li jasný a výstižný název: Schumacher.

Je o Schumacherovi. Jako člověku, jezdci, manželovi a tátovi. Jako stroji na vítězství i chybující bytosti. Kombinuje výpovědi jeho blízkých, soupeřů, novinářů. Často nabízí unikátní rodinné VHSkové záběry, však začíná třeba potápěním celé Schumacherovic familie. Mnohdy překvapí archivem. Jako když 14letý Michael Schumacher vypráví, proč na šampionátu motokár z finančních důvodů reprezentuje Lucembursko.

Nabízí Schumachera na rodinné oslavě, kde pravidelně - a popravdě falešně - zpíval My Way, aby pak s nadšením vždy skočil do bazénu.

Ukazuje, jak moc si vážil Ayrtona Senny. Jak hluboce byl zdeptán jeho smrtí v roce 1994 a jak moc ho emočně zmohlo, když v roce 2000 už coby pilot Ferrari vyrovnal počet Sennových vítězství na 41. Dokument není falešný, a tak poměrně detailně rozebírá Schumacherovy kontroverzní momenty kariéry, ať už jde o střet s Hillem, Villeneuvem či Coulthardem.

„Michael je Kozoroh. A ten nikdy nepřiznává chyby, nikdy se neomlouvá,“ říká o něm ve snímku jeho bývalý manažer Willi Weber.

Dokument hledá Schumacherovu cestu za dominancí, ale pak se nezdržuje rozebíráním jeho mistrovské pětiletky (2000-2004), což mu prospívá a dodává spád.

Je i o nehodách, při kterých mnohé napadne, jak je životní osud zvláštní. Že těžké karamboly přečkal bez zásadních zranění a pak ho zmrzačí „obyčejný“ pád na lyžích. Však také manželka Corinna, která už na konci snímku neudrží slzy, řekne: „Byla jsem si jistá, že má několik andělů strážných. Nikdy mě nenapadlo, že by se mu něco mohlo stát.“

A jde-li o onu nehodu, odpoví: „Nikdy jsem se neobracela k Bohu s obviněním, co dopustil. Byla to prostě jedna velká smůla, která může v životě potkat kohokoliv. Samozřejmě mučí otázky: Proč se to stalo právě Michaelovi a nám? Ale podobné věci se stávají i dalším lidem.“