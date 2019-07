Micku připravil o finále podezřelý Číňan. ‚Chlap, který kladivem rozbíjí vzorky, tu nemá co dělat‘

kwangdžu A zase ten Číňan Sun Jang. Australan Mack Horton si vedle něj odmítl v pondělí stoupnout na stupně vítězů, český plavec Jan Micka kvůli němu zase přišel o finále závodu na 800 metrů volným stylem na mistrovství světa v Kwandžu.

V rozplavbě osmistovky si sice Micka vylepšil vlastní národní rekord z loňska o osm desetin na 7:48,93 sekundy, jenže celkově měl desátý nejrychlejší čas, čímž se o jednu příčku nevešel do finále.

O pouhých 0,81 sekundy zaostal za devátým Sunem. „Že jsem nepostoupil do finále, mě mrzí, ale víc mě mrzí, že jsem neporazil Číňana Suna Janga,“ přiznal Micka serveru isport.cz.

„Takový plavec, který by na tomto mistrovství vůbec neměl být z důvodu jeho častých dopingových afér.“

Mack Horton se na stupně vítězů vedle Číňana Suna nepostavil.

„Zvláště té poslední, kdy mu byly odebrány vzorky na doping, tak ty vzorky rozmlátil kladivem, aby dopingoví komisaři nemohli zjistit, jestli má v sobě nějaké dopingové látky, nebo ne,“ zlobil se 24letý český plavec.



Micka tím poukazuje na situaci z loňského srpna, kdy Sun nechal rozbít kladivem vzorky s krví. Mezinárodní plavecká federace FINA mu za to udělila jen podmínku a nechala ho startovat v Kwangdžu, kde už v pondělí vyhrál závod na 400 metrů volným způsobem.

Světová antidopingová asociace (WADA) však s nepotrestáním Suna nesouhlasí a podala kauzu k projednání sportovnímu soudu CAS, který o Sunově budoucnosti rozhodne v září.

„Za to měl být Sun potrestaný, neměl tady soutěžit. Bohužel tady plave, vyhrál čtyřstovku, postoupil do finále 200 kraul a z posledního místa postoupil na osmistovku. Hodně to zamrzí,“ zlobí se Micka.

„Já si myslím, že to je správně, co provedl po čtyřstovce Horton. Vemte si paní Věru Čáslavskou po okupaci v šedesátém osmém roce, když byla na prvním místě, vyhlásili s ní tu Rusku,“ poukázal Micka na to, že na hrách v Mexiku při vyhlášení medailistek z prostných odvrátila hlavu od sovětské vlajky.

Věra Čáslavská na olympiádě v Mexiku 1968

„A co to bylo za hrdinku. A teď se jeden Australan vyhradí proti Číňanovi a najednou se všechno zametává pod kobereček, tohle se nesmí. Je to špatně,“ dodal Micka.



FINA totiž Hortonovi za jeho čin poslala varovný dopis a čínští fanoušci mu vyhrožují smrtí.



„To se vracíme do dob komunismu a fašismu, nebo co? Že člověk nemůže říct svůj názor? A když je očividné, co on dělá za problémy ohledně dopingových afér a člověk se proti němu ohradí, tak najednou: Buď ticho, to je náš Sun, to je naše zlatíčko?“

„Bohužel jsem u toho nebyl, když Hortonovi všichni tleskali v jídelně, ale mluvil jsem s ním potom v autobuse. Přišel jsem za ním, pokecal jsem s ním. A popřál jsem mu a poblahopřál, že tohle gesto bylo fakt super. Řekl jsem mu, že je hrdina,“ dodal Micka.