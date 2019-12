Mike Tyson o svých začátcích: Trenér mě přinutil, abych se cítil jako nula, udělal ze mě zvíře

Brooklyn Mike Tyson byl během své slavné boxerské kariéry častokrát překvapený chováním svého bývalého trenéra Cuse D'Amata. Bývalý americký boxer a šampion těžké váhy to přiznal v knize Železné ambice: Můj život s Cusem D'Amatem. „Lidé viděli jenom veřejné oslavy po mých zápasech, nikdo ale neslyšel Cuse, když se mnou mluvil sám v šatně. Přinutil mě, abych se cítil jako nula, hrál si s mými emocemi,“ přiznal slavný boxer.

„Nejhorší muž na planetě,“ jak se Tysonovi přezdívalo, začal trénovat v tělocvičně Cuse D’Amata v Brooklynu ve věku 13 let.

Tyson ve své knize Železné ambice: Můj život s Cusem D’Amatem vysvětlil: „Byl jsem zkoprnělý, pokud jsem s ním byl sám. Necítil jsem se dobře, když si mě zavolal na kobereček,“ přiznal.

V dětství byl všude kolem něj jen zločin. Pral se už jako malý, ve svých 13 letech měl na kontě již 38 zatčení, byl zadržen při drobných krádežích nebo po šarvátce s dětmi, které se mu posmívaly za jeho šišlání a pronikavý hlas.

„Naučil mě poměrně rychle, abych hned neříkal to, co si myslím. Od začátku mě kritizoval po zápasech. Chvílemi se i smál a byl šťastný, věděl jsem ale, že se to v každém okamžiku může změnit,“ odkrývá svoje začátky.

Quote from Mike Tyson's trainer and mentor Cus D'Amato pic.twitter.com/WCEVlTdCbM — Against The Ropes (@ATRboxinguk) September 20, 2016

Jako jediný boxer těžké váhy získal tituly organizací WBA, WBC a IBF postupně jeden po druhém.



„Lidé viděli jenom veřejné oslavy po mých zápasech, nikdo ale neslyšel Cuse, když se mnou mluvil sám v šatně. Přinutil mě, abych se cítil jako nula, hrál si s mými emocemi,“ pokračoval rodák z Brooklynu.

D’Amato je podle široké veřejnosti považovaný za muže, který pomohl v Tysonovi probudit potenciál divokého útočníka.

„Byly to ošklivé věci, které mi říkal. Nikdy bych to svým dětem neřekl. Díky němu jsem ale získal techniku, která ze mě udělala šampiona. Udělal ze mě ve správném slova smyslu zvíře,“ vzpomíná boxerská legenda.



Svých prvních 19 zápasů Tyson vyhrál stylem K.O., dvanáct z nich v prvním kole. Nyní třiapadesátiletý Američan měl v ringu bilanci 37 výher a 1 prohru.