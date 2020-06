Miliarda putuje do sportu. Museli jsme kvůli tomu upravovat zákon, prozradil Hnilička

Praha V době pandemie musely sportovní organizace uzavřít provozovny, rušit akce, ale platit zaměstnance. Teď mohou zažádat o pomoc Národní sportovní agenturu.

V první polovině března se život nejen v České republice ze dne na den zastavil.

Lidé museli být zavření doma, dojít si mohli pouze do zaměstnání či do obchodů. Nouzový stav se dotkl všech, výjimkou nejsou ani sportovní organizace. Nejen profesionálové, ale i amatéři nemohli na trénink, do posiloven, rušit se musely i dlouho naplánované akce. Sportoviště začala počítat ztráty a některým hrozil i bankrot. Teď mají možnost polovinu ztrát získat zpět.

Národní sportovní agentura (NSA) od vlády vyjednala speciální dotaci ve výši jedné miliardy. Je určená pouze pro neziskové sportovní organizace a zažádat o finance lze ve třech oblastech.

„Týká se to organizací provozujících sportoviště, pořádajících akce, které musely být zrušeny a těch, které měly zaplacený pronájem prostor a nemohly ho využívat,“ prozradil na včerejším briefingu předseda agentury Milan Hnilička.

Závod o peníze se konat nemá

Výzva s názvem COVID-Sport se spustila včera od 13 hodin. Na webu agentury mohou neziskové organizace vyplnit online formulář, doložit ztráty a získat zpět až 50 % financí, o které kvůli nouzovému stavu přišly.

„Snažili jsme se formulář co nejvíce zjednodušit. Jsou v něm nápovědy i intuitivní políčka. Nenechá podat žádost ve chvíli, kdy jsou tam nějaké zásadní chyby.

Nechceme ani žádné originály, stačí nám prosté kopie. Máme i sadu čestných prohlášení,“ upřesnil Ivo Lukš, místopředseda NSA. Zároveň ale upozornil, že bude agentura podané žádosti kontrolovat.

Obavy panovaly zejména ze strany zainteresovaných organizací, které se bály, že se z dotačního programu stane závod o to, kdo podá žádost dřív. Podle Hniličky se ale nikdo strachovat nemusí, financí je prý dost. „Dle našich analýz by se mělo dostat na každého,“ slíbil.

Dotace původně měla NSA vyplácet až v průběhu příštího roku, dostala ale výjimku, aby mohla pomoci zasaženým organizacím již nyní. „Museli jsme kvůli tomu upravovat zákon. Nyní věříme, že začneme finance vypisovat co nejrychleji,“ doufá.

Podle něj by mohly mít organizace finance na účtě zhruba tři až čtyři týdny od podání žádosti.

Hnilička je přesvědčen o tom, že dotace jsou důležitým krokem pro restart sportu. „Jestliže chceme sport udržet a naše děti přivést na sportoviště, musíme je mít především kam je přivést. Tam cílí i výzva COVID-Sport. Má podpořit neziskové organizace, které mají za cíl především podporu dětí a mládeže.“

Bývalý hokejový brankář zároveň prozradil, že je pro NSA momentálně nejdůležitější udržet sportovce v pohybu. Koronavirová doba prý ukázala, že je sport důležitý nejen po fyzické, ale i po psychické stránce.