Milionový džob. Žák Phila Jacksona má proměnit sportovní Ameriku

Los Angeles Milionovou misi, která může být začátkem proměny americké sportovní mapy, dostal od NBA na starost Brian Shaw. Někdejší spoluhráč Kobeho Bryanta a Shaquilla O’Neala a dlouholetý trenérský asistent v LA Lakers bude coby hlavní kouč pečovat o G League Select Team, nový projekt americké basketbalové ligy určený největším náctiletým talentům.

Čtyřiapadesátiletý Shaw má tři tituly z NBA s Lakers z přelomu tisíciletí coby hráč, další dva slavil jako asistent. V trenérském štábu slavného kalifornského klubu strávil celkem devět let a mnoho nescházelo, aby se stal nástupcem Phila Jacksona. Prvním asistentem byl poté v Indianě, hlavním koučem v Denveru a krátce vedl Jana Veselého, ale jeho dvě sezony příliš úspěšné nebyly.

Nepochybně vyhlížel další šanci nastoupit na jeden ze 30 nejsledovanějších trenérských postů v basketbalu (univerzitní koučové v čele s Mikem Krzyzewským a Johnem Caliparim teď prominou, NCAA má v porovnání s NBA dosah přece jen lokální). Ale teď Shaw dostal ještě vzácnější džob.

Bude bedlivě sledovaný. Ze strany fanoušků. Další generace talentů. Kolegů trenérů. Skautů. Funkcionářů. Ze strany NCAA, která má co závidět. NBA, která touží vybudovat něco nového.

Jeho úkolem je založit organizaci. Může toho hodně vykonat, ale taky dost pokazit.

Nominálně bude nový klub, prozatím nazývaný G League Select Team, členem farmářské soutěže G League, v jejích tabulkách však figurovat nemá. Součástí zápasového programu by mělo být deset až dvanáct klání se standardními farmářskými celky, v plánu jsou však také účasti na mezinárodních turnajích a sbírání zápasových zkušeností proti pestrému poli soupeřů.

Nejlepším důvodem, proč Select Team sledovat, jsou Shawovi noví svěřenci. NBA už přivábila několik teenagerů, jejichž jména mají za rok zaznít v prvním kole draftu.

S nápadem začlenit sledované talenty pod křídla G League přišla NBA před dvěma lety, původním plánem bylo zařazovat hvězdičky před draftem do řádných týmů. Ale tahle myšlenka se neukázala jako životaschopná. Až po mnoha úpravách zlákala liga první jména, na kterých se dá stavět.

Průkopníkem je křídelník Jalen Green, žhavý uchazeč o volbu číslo jedna. Select Teamu kývnul v polovině dubna a další cihly začaly rychle přibývat.

Smlouvu podepsali i pivot Isaiah Todd a rozehrávač Daishen Nix. Čtvrtým na soupisce se stal vytáhlý Filipínec Kai Sotto (218 centimetrů), od kterého si basketbalem poblázněné souostroví ve východní Asii hodně slibuje.

„Věřím, že je to pro mou kariéru v NBA nejlepší krok,“ řekl pro The Athletic Isaiah Todd. „Je důležité se připravit, jedná se o splnění mého životního snu. Být na dvorku NBA, učit se od profesionálů a koučů z NBA, to je to nejlepší pro mou budoucnost,“ věří.



Pátým do party by se mohl stát Jonathan Kuminga, talentovaný Konžan vyrůstající v Americe. I on je kandidátem na jedničku příštího draftu. Greenův a Kumingův rival Cade Cunningham nabídky odmítal a upsal se univerzitě Oklahoma State. Zatím...

Dalšími kandidáty jsou Karim Mané, senegalský rozehrávač reprezentující Kanadu, a Makur Maker, jihosúdánský pivot narozený v Keni a vlastnící australský pas (stejně jako jeho bratranec Thon Maker). Mané a Maker se však snaží nejprve prosadit v letošním draftu.

Už hvězdné a obletované teenagery mají v kádru doplnit veteráni, kteří půjdou příkladem v tréninku, při zápasech i mimo palubovku.

Shaw a jeho chlapci budou nepochybně prověřeni. Každý se proti nim bude snažit vytáhnout, každý si bude chtít říci o místo v elitní lize.

V NBA si od projektu hodně slibují, pumpují do něj nemalé peníze.

Shaw jistě nebyl levný. Stejně by tomu bylo v případě dalších uvažovaných trenérských kandidátů - Davida Fizdala (bývalý kouč NY Knicks a Memphisu) či Sama Mitchella (v minulosti vedl v NBA Toronto a Minnesotu, před 13 lety se stal nejlepším trenérem sezony).

Jen Green vyjde ligu zhruba na půl milionu dolarů za sezonu (vydělá si ještě víc díky osobním sponzorům). Nix s Toddem mají kontrakty nižší, ale i tak luxusní. Jedná se o statisíce dolarů na dřevo.

NBA se zároveň zavázala uhradit mladíkům školné na univerzitě, pokud by se jejich basketbalová dráha zasekla ještě před vstupem mezi profesionály.

Vedle basketbalu čekají na mladíky výukové programy, které by jim měly pomoci s uchopením náhle získané slávy.

Protřelý kouč, skvělá konkurence na tréninku. Pokud by to vše jako lákadla nestačilo, Select Team by měl mít sídlo v Los Angeles. Hovořilo se o supermoderním centru Sports Academy v Thousand Oaks, donedávna pojmenovanou Mamba Sports Academy a zčásti vlastněnou Kobem Bryantem.

NBA si na výchovu talentů zjevně věří. U jednoho celku by zůstat nemuselo. Hovoří se o čtyřech či pěti organizacích a jejich vzájemném poměřování. O zájem ze strany televize a internetových médií není třeba mít obavu, liga dostane do rukou práva na další várku atraktivních zápasů. A ještě zpopularizuje svou „béčkovou“ soutěž NBA G League.

Funkcionářům z NCAA, která je tradiční přestupní stanicí pro americké basketbalové talenty na cestě ze střední školy mezi profesionály, nemůže být z takových plánů dobře. Bohatá profiliga jim hrozí zlanařením desítek skvělých hráčů. V roce 2022 by se navíc mohlo vrátit draftování do NBA přímo ze střední školy.

Zatím jsou osmnáctiletí hráči povinni učinit mezikrok, valnou většinu z nich dokázaly zachytit univerzitní programy, síto NCAA má však stále větší oka.

Do světa namísto povinného roku na škole se v minulosti vydali Brandon Jennings, Emmanurel Mudiay (bratranec výše zmíněného Kumingy) nebo Terrance Ferguson, letos je napodobili LaMelo Ball či R. J. Hampton. Roční tréninkovou průpravu bez zápasového vytížení nedávno zvolili Mitchell Robinson nebo Darius Bazley.

„Máme tu děti, které odcházejí ze Spojených států - z Texasu, Kalifornie, Georgie - do světa, aby si tam zahrály. A skauti z NBA pak musí jezdit za nimi. To nedává smysl. Nikde se s talenty nepracuje tak dobře jako v NBA, ti hráči by neměli odcházet jinam, měli by růst pod naším dohledem,“ nechal se slyšet Shareef Abdur-Rahim, bývalý skvělý střelec a dnes šéf NBA G League.

Pro NBA jde jen o jeden z řady projektů, kterými neustále rozšiřuje svou působnost. G League se již rozrostla na 28 týmů a na podzim se do ní zapojí také účastník z Mexika. Své mládežnické akademie má soutěž v Austrálii, Číně, Mexiku, Indii a v Senegalu. Podílí se na startu Basketball Africa League i na vybudování profiligy v Indii. A před dvěma lety založila esportovou NBA 2K League.