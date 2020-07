Po restartu nechce ani korunu. Basketbalista Mills daruje vydělaný milion dolarů na boj proti rasismu

Orlando Basketbalista Patty Mills se rozhodl věnovat celý plat za restart NBA rodné Austrálii na boj s rasismem. Rozehrávač San Antonia a vítěz zámořské ligy z roku 2014 si spočítal, že mezi tři organizace rozdělí milion dolarů.

„Sezonu v Orlandu dohraju, protože nechci nechat na stole ležet peníze, které by mohly jít přímo černým komunitám,“ oznámil na sociálních sítích Mills, jehož matka je původní obyvatelkou Austrálie.

San Antonio na turnaji v uzavřeném komplexu Disney Worldu na Floridě čeká nejméně osm duelů základní části. „Jsem hrdý na to, že každý cent z těchto osmi zápasů, což pro mě znamená 1,017.818 dolarů a 54 centů, věnuju (organizacím) Black Lives Matter v Austrálii, Black Deaths in Custody a kampani We Got You,“ uvedl.



Turnaj pro 22 týmů v Orlandu začne 30. července. Mills do něj vstoupí s nejvyšším průměrem během kariéry NBA, neboť před koronavirovou pauzou dával 11,7 bodu na zápas. Spurs však mají na postupové místo do play off velkou ztrátu.