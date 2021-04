Místo veteriny šampionkou v sedle. Liverpoolskou poprvé v historii ovládla žen

PRAHA Seděla v sedle Minella Times, kolem ní se rozprostíral slavný areál v Aintree a jen kroutila hlavou. Dříve si tuhle chvíli ani nepředstavovala a mířila za kariérou veterinářky, nyní je sportovní hvězdou. Rachael Blackmoreová jako první žena v historii vyhrála slavný liverpoolský dostih Velkou národní. „Ani jsem o tom nesnila,“ říká Irka.

Poprvé mohly ženy startovat na Velké národní v roce 1975. Od té doby se jich na závodišti v Aintree představilo celkem dvacet, žádná však neslavila vítězství.



Říkalo se, že skoro sedmikilometrová trať je pro ně i s tím nejlepším koněm příliš náročná. Že vyžaduje takovou fyzičku, že zde mohou slavit pouze muži.

Když v roce 2012 žokejka Katie Walshová proběhla cílem s hnědákem Seabassem na třetí příčce, řekla: „Je jen otázkou času, kdy zde žena triumfuje.“

Což se vyplnilo o devět let později, kdy cílovou pásku jako první proťala Rachael Blackmoreová v sedle Minella Times.

„Ani tomu nemůžu uvěřit,“ radovala se poté jedenatřicetiletá Irka. „Necítím se teď jako muž, nebo žena. Dokonce ani jako člověk. Je to prostě neuvěřitelné.“



O něčem takovém dříve ani nesnila. Dlouho to totiž vypadalo, že ježdění na koních bude jen její zálibou. Ne že se jím bude živit.

„Ano, chtěla jsem jezdit na koních, závodit, ale nikdy jsem si nepředstavovala, že bych byla profesionálkou. Chtěla jsem být veterinářka,“ líčila kdysi.

Nepochází z typické jezdecké rodiny. Otec má sice poblíž irského městečka Killenaule farmu, matka je ale učitelka, sestra právnička a bratr grafický designér.

Její první kůň se jmenoval Bubble. Byl to poník a tehdy sedmiletá Rachel s ním trávila skoro veškerý svůj volný čas. „Měla dobrodružnou povahu,“ vzpomínala její matka Eimir. „A také byla hodně soutěživá. Když ji můj manžel učil jezdit, hned chtěla skákat vše co její starší bratr.“

Rodiče ji přihlásili do klubu Tipperary Pony a postupně začala pronikat do závodního světa. „Byla ten nejlepší chlapec v týmu,“ smála se její matka.

Ve třinácti letech porazila v Corku mladého Paula Townenda. Jenže zatímco on se o šest let později stal irským šampionem ve skoku, ona stále zůstávala mezi amatéry. „Říkala jsem jí, ať jde na vysokou školu. Ani na okamžik jsem si nemyslela, že by se jezdectví mohla věnovat na plný úvazek,“ vzpomíná maminka.

Blackmoreová proto začala studovat na univerzitě v Limericku a slavné dostihy sledovala jen jako divák. A myslela si, že jako divák už zůstane.

„Že bych na nich mohla jednou vítězit, to bylo nad rámec toho, o čem jsem mohla snít,“ líčila. I přesto se stále zlepšovala. Prvního vítězství mezi amatéry se dočkala v roce 2011. Poté jich přidala dalších sedmnáct a řekla si: Zkusím se probojovat mezi profesionály. „Pár lidí tvrdilo: Nevím, jestli děláš správnou věc,“ vzpomínala Blackmoreová. A něco na tom bylo. I přes několik triumfů patřila mezi amatéry spíše k průměru – jak o sobě i sama říkala.



Negativní názory jí ale paradoxně pomohly. Chtěla ukázat, že se všichni ti kritici mílí. V roce 2015 se skutečně stala profesionálkou a začala se rychle zlepšovat.

„Potřebovala jsem praxi. A přesně tu jsem dostala, když jsem se stala profesionálkou. Pořád jsem jen jezdila,“ vykládala.

V roce 2018 si poprvé zkusila Velkou národní. Nedokončila ji, spadla. O rok později se už ale do cíle přeci jen podívala a na koni Valseur Lido skončila desátá.

„Dřív jsem se ani neodvážila snít, že se v tom závodě jen svezu,“ líčila poté.

Nyní dokázala víc než to: stala se šampionkou.

„Nemůžu tomu uvěřit. Je těžké si to hned připouštět,“ vyhrkla poté, co v sobotu seskočila z Minella Times a před prázdnými tribunami začala vyprávět o svém velkolepém triumfu.

Blackmoreová v posledních týdnech prožívá úspěšné období. Před necelým měsícem opanovala Cheltenhamský festival, kde osedlala celkem šest vítězů.

Vyhrát ale Velkou národní? To stojí o mnoho výš.

„Potřebujete na to víc než jen talent,“ říká o dostihu Walshová. „Je to loterie. Ale pokud máte ten správný tiket, máte šanci.“

A ten Blackmoreová měla.

„Chápu, že mimo naši bublinu je velká věc, když ve sportu, kterému dominují muži, zvítězí žena. Ale za nás přeci jen běží koně. Bylo by o hodně jiné, kdyby nějaká ženská sprinterka porazila Usaina Bolta,“ řekla.

I přesto je její triumf historický.