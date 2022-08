7. DEN ME: Oštěpařům vládl Weber, Vadlejch bere stříbro, Veselý končí čtvrtý

Napínavou podívanou nabídlo finále oštěpařů. Z vítězství se radoval Němec Julian Weber, který připravil Vadlejcha o prvenství ve čtvrté sérii. Čech na jeho hod do vzdálenosti 87,66 metru nedokázal zareagovat a výkonem 87,28 si zajistil stříbro. Třetí místo obsadil Fin Lassi Etelätelo.

Neoblíbené čtvrté místo zbylo na Veselého, na medaili mu nestačilo ani překonání hranice 84 metrů. Poslední český reprezentant ve finále Konečný obsadil dvanáctou příčku.

Vadlejch si ve finále připsal jen dva měřené hody. Stříbrnou medaili mu zajistil druhý pokus, díky kterému soutěž i vedl. Ve třetí sérii předvedl solidní hod do vzdálenosti 84,03 metru. V užším finále, kdy se pokoušel o reakci na Weberův pokus, už se ale nezlepšil.

„Jsem rád za další medaili do sbírky, ale na druhou stranu jsem prohrál těsně. Příště budu zase bojovat, abych konečně slyšel hymnu,“ říkal po závodě v rozhovoru pro ČT.

Jedenatřicetiletý oštěpař tak dál čeká na vítězství na velké akci. „Věřím, že to prolomím, příležitostí bude ještě dost,“ komentoval.

Čeští oštěpaři Vítězslav Veselý a Martin Konečný ve finále evropského šampionátu.

Naopak Veselý, který už evropský šampionát jednou vyhrál, další medaili nepřidal. Nejlepší výkony předvedl až v užším finále. Ve čtvrté sérii se na chvíli dostal na třetí místo před Fina Etelätala, který ovšem okamžitě zareagoval a vrátil se na třetí příčku.

„Přehodil mě Lassi, kterého jsem zase přehodil v Curychu a posunul ho na čtvrté místo, takže jsme si to vyměnili,“ nesmutnil Veselý.

Zklamaně po finále odcházel Konečný, který jediný úspěšný pokus zapsal ve druhé sérii. Oštěp poslal do vzdálenosti 73,48, což na postup do užšího finále nestačilo. „Vypla hlava, ani jednou mi nevyšel rozběh. Dneska jsem to zkazil,“ hodnotil dvanácté místo.

Mahučichová zvítězila ve skoku vysokém

Druhou technickou disciplínu večera ovládla Ukrajinka Jaroslava Mahučichová a přidala ke zlatu z halového mistrovství světa a stříbru z venkovního světového šampionátu další cenný kov, přestože nepřekonala metu 197 centimetrů.

Na stejné výšce skončila i její poslední konkurentka Marija Vukovičová, která však na rozdíl od jedenadvacetileté Ukrajinky chybovala i na 195 centimetrech. Třetí byla Srbka Angelina Topičová.

Francie končí bez zlaté medaile

Francouzi po čtyřiceti letech odjíždějí z mistrovství Evropy bez zlaté medaile, naposledy nezískali jediné zlato v roce 1982 v Aténách.

Půstu nezabránili ani velcí adepti na zlato vytrvalec Jimmy Gressier a půlkař Benjemin Robert, kteří skončili bez medaile. Sprinterská štafeta pak doběhla druhá.

Naopak polská výprava odjíždí se třemi zlaty, o poslední se postarala Pia Skrzyszowská, která zvítězila v klání na 100 metrů překážek. Stříbro získala Maďarka Luca Kozáková, pro bronz si o jednu setinu doběhla Švýcarka Ditaji Kambudjiová před Nizozemkou Nadine Visserovou.

Závod na 10 000 metrů vyhrál Ital Yemaneberhan Crippa. Před posledním okruhem si sice držel patnáctimetrový náskok Nor Zerei Kbrom Mezngi, který své tempo ještě stupňoval, ovšem Crippa se za ním vydal do osamocené stíhací jízdy a v cílové rovince našel více sil. Třetí doběhl Francouz Schrub.

Ital Yemaneberhan Crippa a Španěl Mariano García emotivně slaví vítězství na ME.

Mezi půlkaři těsně zvítězil Mariano García, na kterého se v posledních metrech dotahoval favorizovaný Brit Jake Wightman. Útok však Španěl úspěšně odrazil a cílem proběhl v novém osobním rekordu 1:44,85. Třetí skončil Ir Mark English.

Štafetu sprinterů na 4x100 metrů očekávaně ovládli Britové, jejich ženské kolegyně roli favoritek nepotvrdily a ve finále nedoběhly. Z vítězství se před bouřlivým domácím publikem radovaly Němky.