Evropskými šampionkami zůstávají norské házenkářky, znovu přestřílely Dánsko

Norky triumfovaly potřetí za sebou a popáté za posledních šest ročníků. Z dosavadních 16 finálových turnajů mají 14 medailí včetně tří stříbrných a jedné bronzové. Dánky na druhém místě historického pořadí upravily bilanci na 3-4-0.

Bronz na šampionátu vybojovalo spolupořadatelské Maďarsko po vítězství 25:24 nad světovými šampionkami z Francie. Příští ME se uskuteční za dva roky v pěti zemích a jednu ze základních skupin bude pořádat Brno. Turnaj zavítá i do Polska, Rumunska, Slovenska a Turecka.

Norky prošly turnajem bez porážky a severského rivala přehrály na šampionátu už podruhé. Ve druhé fázi zvítězily 27:24, ale ve finále zpočátku dotahovaly maximálně dvoubrankové vedení soupeře. V poločase ale byly o gól vpředu a do druhého vstoupily třemi brankami za sebou.

V úvodní dvanáctiminutovce druhé půle utkání také rozhodly. Pasáž vyhrály 8:2 a vybudovaný náskok už kontrolovaly. Osmi góly řídila výhru střední spojka Henny Ella Reistadová, jež byla jako jediná norská zástupkyně zařazena do All Star týmu. Porážce nezabránila ani brankářka Anna Kristensenová, která obdržela ocenění MVP pro nejužitečnější hráčku šampionátu.

Maďarky oplatily Francii porážku z hlavní části a získaly medaili poprvé od roku 2012. Favorizovaný soupeř naproti tomu zůstal bez medaile na druhém ME za sebou, před dvěma lety Francie prohrála duel o bronz s Černou Horou po prodloužení.

Ve vyrovnaném utkání o bronz měly většinou mírně navrch maďarské hráčky, které táhla nejlepší střelkyně zápasu i celého turnaje Katrin Gitta Klujberová, autorka devíti branek.

Francouzky, které do té doby prohrály na turnaji jen semifinále s Dánskem, ve druhém poločase stáhly tříbrankové manko a krátce šly i do vedení. Hned o něj přišly, v závěru ještě dvakrát vyrovnaly, ale na vítězný gól Viktórie Györiové-Lukácsové, jež byla stejně jako Klujberová rovněž zařazena do nejlepší sestavy turnaje, z počátku poslední minuty už odpovědět nedokázaly.