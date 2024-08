Snoubenci Dostál s Paloudovou postoupili na deblkajaku do finále MS

Dostál s Paloudovou dojeli v rozjížďce na druhé příčce za Bělorusy v neutrálních barvách Volhou Chudzenkovou a Dzmitryjem Natynčykem. Přímo postupovaly nejlepší tři lodě, ve druhé polovině trati už čeští snoubenci kontrolovali pozici.

„Jsme šťastní, že se nám podařilo postoupit rovnou, že ušetříme nějaké síly. Co jsme se koukal na časy i ze druhé rozjížďky, tak to vypadá velmi nadějně, že bychom se mohli poprat o přední umístění ve finále,“ uvedl Dostál v nahrávce pro média.

V sobotním finále by chtěli ještě vylepšit souhru, která dnes nebyla ideální. „Já jsem chtěla jet mnohem rychleji. Josef tam protahoval záběr, jel spíš na hezčí skluz lodi. Já jsem měla pocit, že je to potřeba valit od začátku do cíle. Přes ty jeho záda nic moc nevidím, takže zatímco Josef věděl, jak se tam pohybujeme, já jsem moc netušila a hrozně jsem to tam chtěla rvát. Asi to bylo až moc,“ připustila Paloudová.

Přes semifinále postoupili do finále Vilém Kukačka a Jakub Zavřel v závodě deblkajaků na 1000 metrů, deblkanoe Adam Rudolf, Antonín Hrabal na kilometru. a kajakářka Adéla Házová v závodě na 1000 metrů. Naopak vypadla kanoistka Martina Malíková na kilometru.

Druhý blok, v němž budou bojovat olympijští šampioni Dostál a kanoista Martin Fuksa na pětistovce, začne v uzbeckém Samarkandu ve 12:00 SELČ.