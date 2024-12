Čeští florbalisté slaví světový bronz, lotyšského outsidera rozebrali 8:2

Lotyši i čtvrtým místem dosáhli svého nejlepšího výsledku, dosud byli nejlépe pátí, a to celkem sedmkrát.

„Zápas jsme zvládli. Lotyši hráli dobře, museli jsme na ten moment počkat. Oni tady na turnaji chytili slinu, trápili všechny týmy. Věděli jsme, že to bude o nás. Museli jsme se vyrovnat s frustrací (po prohraném semifinále), což tým zvládl perfektně. Drželi jsme se toho, co jsme měli hrát. A v momentě, kdy se naskytly šance, jsme zápas jednoznačně zlomili a bylo hotovo,“ řekl novinářům trenér českého týmu Jaroslav Berka.

Před utkáním prezident Českého florbalu Daniel Novák ocenil útočníka Matěje Jendrišáka, který nastoupil ke 142. utkání v národním týmu a překonal český reprezentační rekord Elišky Krupnové. Bývalá kapitánka ženské reprezentace nechyběla v hledišti Malmö Areny.

Kouč Jaroslav Berka udělal oproti základní sestavě ze sobotního semifinále s domácím Švédskem (1:6) tři změny v sestavě. Do brankoviště se postavil místo Tomáše Jurca zkušený Lukáš Bauer a do útoku se zařadili Filip Forman a Mikuláš Krbec místo Adama Delonga a Dominika Beneše.

Češi se ujali vedení už po 26 sekundách, kdy se trefil z půlky Marek Beneš. Využil toho, že gólman Pontuss Zarins měl zakrytý výhled spoluhráčem Moricsem Kruminšem. Vzápětí se ocitl sám před Lukášem Bauerem Krišjanis Tiltinš. Berkův tým zvýšil v 11. minutě. Filip Forman přihrál z pravé strany na levou Mikuláši Formanovi, který překonal přesouvajícího se lotyšského gólmana.

Lotyši snížili v 18. minutě v přesilové hře při vyloučení Filipa Langra. Po přihrávce Janise Ragovskise zpoza branky se prosadil před brankovištěm stojící Jorens Malkavs. Na přelomu první a druhé třetiny se Češi ubránili při Formanově trestu. Lotyši hrozili z brejků a další velkou šanci zlikvidoval člen All Stars týmu z minulých dvou šampionátů Bauer Kruminšovi.

Český tým se neprosadil při vyloučení Rolandse Kovalevskise, ale v 36. minutě už mu vrátil dvoubrankový náskok střelou z levé strany do protějšího horního rohu branky kapitán Ondřej Němeček. Za 42 sekund sice opět snížil Bruno Bekeris, ale v 38. minutě se z dorážky prosadil Marek Beneš a v čase 38:48 upravil na 5:2 forhendovým blafákem z trestného trestného střílení Josef Rýpar.

Po 126 sekundách závěrečného dějství přidal další gól Jiří Besta, který vyběhl zpoza branky a z ideální střelecké pozice přesně zamířil. V 50. minutě při Tiltinšově vyloučení proměnil Langrovu přihrávku Němeček a stejně jako Marek Beneš se zapsal podruhé v utkání mezi střelce. V čase 53:20 se trefil ještě Milan Meliš a oslavil premiérový gól i bod na MS. Přihrál mu Jendrišák, pro něhož to byl 40. bod na světových šampionátech (24+16) a rekordní bilanci v české reprezentaci vylepšil na 153 bodů (76+77).

V národním týmu to byl zřejmě jeho poslední zápas. „Já myslím, že byl. Mám svůj věk, rodinu. Uvidíme, co se ještě stane, ale myslím, že tohle bylo poslední mistrovství světa i zápas v reprezentaci,“ uvedl Jendrišák, který má ve sbírce stříbro a tři bronzy. „Těší mě to hodně. Končit s medailí je podstatně lepší než končit bez medaile a my to dneska přes mírné pochybnosti v první a druhé třetině relativně dobře zvládli,“ dodal Jendrišák.