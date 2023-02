Bö získal zlato i ve vytrvalostním závodě. Krčmář osmý, vedlo se Mikyskovi

Už byl ve vytrvalostním závodě i olympijským vítězem. V roce 2018 v Pchjongčchangu zvítězil i se dvěma trestnými minutami. Titul mistra světa mu ale scházel.

Až v Oberhofu Bö tuto poslední velkou zlatou medaili, kterou ve sbírce postrádal, přidal.

Přitom v druhé polovině závodu měli navrch jeho soupeři. I když Bö na lyžích tradičně letěl a na trati neměl konkurenci, jedna chyba na druhé střelecké položce jeho vedení znejistila. Když posléze chyboval i při třetí zastávce na střelnici, zdálo se, že čtvrtou medaili z tohoto mistrovství nezíská.

Jeho největší vyzyvatelé se totiž v té době mohli pochlubit čistým střeleckým kontem. Francouz Quentin Fillon Maillet, olympijský vítěz z Pekingu, se vrátil ke své střelecké jistotě a počínal si bezchybně.

Rovněž obhájce zlata z posledního světového šampionátu na Pokljuce 2021 Nor Sturla Holm Lägreid si počínal sebejistě a se třemi nulami vedl průběžné pořadí o šest sekund před Francouzem, a dokonce 54 sekund před Böem.

Jenže Bö na trati opět neměl konkurenci, a tak před závěrečnou střelbou už ztrácel na Lägreida pouze 23 sekund. A navíc: poslední stojku vybílil za bleskurychlých 21 sekund.

V té chvíli už bylo jasné, že Fillon Maillet jeho zlato neohrozí. Francouz si první místo odstřelil poslední ranou. Zbýval tedy Lägreid, který všechny předchozí položky zastřílel s ledovým klidem. Ale ani jemu nebylo zlato souzeno. Stejně jako Fillon Maillet si neuhlídal poslední ránu, ta zamířila mimo terč, a o dalším triumfu Böa nebyl pochyb.

I přestože ho tížily dvě trestné minuty a Lägreida pouze jedna, dojel do cíle s náskokem minuty a deseti vteřin na svého krajana.

Z bronzové medaile se raduje Švéd Sebastian Samuelsson, který z boje o zlato vypadl při třetí položce jednou chybnou ranou. Závěr závodu ale ustál a běžecky předstihl Fillona Mailleta.

Mikyskovo maximum

Nejlepší Čech úterního závodu Krčmář rozběhl závod v pomalejším tempu a mnoho času ztratil při odkládání páté rány při úvodní střelbě. „Nemohl jsem ji namáčknout, odkládal jsem ji na třikrát. To se mi dlouho nestalo,“ říkal v cíli.

Odjížděl se ztrátou necelých 50 sekund na Böa a stejně jako všichni ostatní závodníci i on na Nora na trati ztrácel. Nepomohl si ani jednou chybou při druhé zastávce na střelnici, po které se propadl až do třetí desítky.

Další dvě položky už ale zvládl bezchybně a do posledního kola vjížděl na šestém místě. Na trati se pak potkal se Samuelssonem, který jel o bronzovou medaili a běžecky mohl Krčmáře vytáhnout. „Ve stoupáních jsem ostatním stačil a diktoval tempo, ale ve sjezdu jsem Samuelssona prostě nestíhal. Lyže určitě nebyly optimální.“

Český biatlonista Michal Krčmář při zástřelu před startem vytrvalostního závodu na MS v Oberhofu.

Nakonec Krčmáře v cíli předstihli ještě Němec Doll a Nor Tarjei Bö. Nejzkušenějšímu českému reprezentatnovi tak patří osmé místo. „Je to pěkné umístění, ale těch už pár mám a za pár let si místa za medailemi nikdo nepamatuje,“ nebyl zcela spokojený se svým výkonem Krčmář.

V neděli bude mít možnost v hromadném závodě svou bilanci z individuálních klání vylepšit.

K účasti v závodě s hromadným startem má velmi blízko Tomáš Mikyska, který první střelbu zvládl bezchybně, a i když na té druhé jednou chyboval, stále jel na úrovni Krčmáře. Když zvládl třetí zastávku na střelnici bezchybně, stále měl naději na umístění v první desítce.

Jenže poslední rána na závěrečné položce nenašla terč. Viditelně nahněvaný Mikyska vjížděl do závěrečného kola na 14. místě a tato pozice mu patřila i v cíli.

„Stojky mě mrzí, ale pokaždé jsem se hrozně klepal. Jsem rád, že jsem je vůbec trefil. Dneska jsem spokojený, umístění je super,“ pochvaloval si. Pro Mikysku je to vůbec nejlepší umístění v individuálním závodě v kariéře.

S nepopulární jedničkou vběhl do závodu Jakub Štvrtecký. V teplý a slunečný den ale mohlo být nízké startovní číslo výhodou, tratě v oberhofském areálu byly rozbředlé a relativně dost se bořily.

Český biatlonista Jakub Štvrtecký na trati vytrvalostního závodu na MS v Oberhofu.

I když Štvrtecký vběhl do závodu rychle a v prvním kole se držel s nejlepšími, hned první ranou při úvodní položce minul, a rovnou ho tak tížila trestná minuta. Na další položce přidal přes dlouhé odkládání posledního výstřelu další chybu. Bez zaváhání zvládl pouze třetí zastávku na střelnici, při té poslední se do terčů nevešly hned dvě rány.

„Už mi nezbývalo moc sil a strávil jsem tam strašně moc času,“ komentoval své počínání v rozhovoru pro Českou televizi. Standardně rychlý závodník tentokrát ztratil na nejlepší na trati přes pět a půl minuty. „O lyžích si musíme s týmem promluvit, ke konci mi přišlo, že jely víc do strany než dopředu,“ postěžoval si.

Se čtyřmi omyly a pomalým během se musí spokojit se 65. místem.

Zbývajícím dvěma českým závodníkům se už tak střelecky nedařilo.

Jonáš Mareček posbíral na první i druhé střelbě po jedné chybě. Na třetí položce přidal dokonce dvě chyby. I když závěrečná zastávka na střelnici se mu povedla bez zaváhání, čtyři chyby ho výš než na 76. místo nepustily.

Český biatlonista Jonáš Mareček při zástřelu před startem vytrvalostního závodu na MS v Oberhofu.

Osmi trestnými minutami se během závodu obtěžkal Adam Václavík. První kolo mu patřily jedny z nejrychlejších časů a po bezproblémové zastávce na střelnici se držel v elitní desítce. Jenže při druhé položce trefil z pěti terčů jen jeden. Po dvou chybách přidal při zbývajících dvou střelbách.

„Je to furt stejná písnička. Ty rány mi nelítají kdovíkde. Jsou zaviněné asi stresem a strachem, který mě nepustí dělat to, co dělám standardně,“ posteskl si zklamaný Václavík.

Program biatlonového MS pokračuje ve středu vytrvalostním závodem žen.