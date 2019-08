Mladík Salač předčil Kornfeila. Brno má za sebou první dva tréninky

BRNO V úvodních trénincích na motocyklovou Velkou cenu České republiky předčil v třídě Moto3 Filip Salač svého zkušenějšího týmového kolegu Jakuba Kornfeila, jenž v Brně obhajuje loňské třetí místo. Sedmnáctiletý Salač dnes na Masarykově okruhu zajel čtrnáctý čas, o devět let starší Kornfeil byl osmnáctý. V královské MotoGP skončil Karel Abraham jednadvacátý.

Salač na rozdíl od Kornfeila dokázal v druhém tréninku vylepšit dopolední čas a ztratil 888 tisícin na nejrychlejšího Gabriela Rodriga z Argentiny. Čtrnácté místo v kombinaci tří tréninkových časů jako poslední zajišťuje přímý postup do druhé části kvalifikace.

„Dnešní výsledek považuji za super. Ráno se sice moc nedařilo, ale udělali jsme změny v nastavení motorky, což se osvědčilo a přineslo svoje ovoce. Ještě nejsem na svém maximu a věřím, že se mohu v sobotu dál zlepšit,“ řekl novinářům Salač.

Kornfeil za Salačem zaostal jen 139 tisícin, ale v tradičně vyrovnaném poli nejslabší třídy to stačilo až na 18. příčku. Pokud by se v sobotním třetím tréninku neprobojoval mezi nejlepších čtrnáct, musel by do úvodní kvalifikace, z níž postoupí do druhé části pouze čtyři nejrychlejší.

„Po dopoledním celkem povedeném tréninku jsme zkoušeli vychytat motorku, ale spíš jsme to zhoršili, nedalo se na tom jet. Od dneška jsem čekal mnohem více,“ řekl Kornfeil, který ovšem neztrácí optimismus. „Brno si užívám od prvních dní, co jsem zde. Věřím, že problémy odstraníme a budu moct v neděli útočit na první příčky,“ dodal.

Tréninky Moto2 ovládl Ital Fabio Di Giannantonio, který loni v Brně vyhrál závod nižší kubatury Moto3. V nejsilnější třídě MotoGP byl zatím nejrychlejší letošní nováček Fabio Quartararo z Francie. Brněnský rodák Abraham na něj ztratil 1,760 sekundy a obsadil 21. pozici z 23 startujících.

Navzdory tomuto umístění nepropadal Abraham skepsi. „Jelo se mi dobře, ale potřeboval jsem vyzkoušet pneumatiky, což nám vzalo hodně času a úsilí. Nejsem daleko od dobré pozice a věřím, že ji zajedu,“ prohlásil Abraham, který chce v neděli v Brně skončit do 15. místa a bodovat.