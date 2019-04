Mladík z Ferrari Leclerc musel pustit Vettela před sebe. ‚Proč? Vždyť jsem rychlejší‘

šanghaj Velká cena Číny formule 1 neměla kontroverznější moment. V jedenáctém kole přišel příkaz týmu Ferrari: Změna pozic, Seb na třetí místo. „Proč? Vždyť mu ujíždím!“ bránil se mladík Charles Leclerc. Ale poslechl. Přesto po závodě svůj tým bránil.

Tisící závod formule 1 na okruhu v Šanghaji vyhrál Lewis Hamilton před stájovým kolegou Valtterim Bottasem. Byl to třetí double Mercedesu v sezoně, Ferrari nemělo šanci.

Ale zase se o něm mluví, tentokrát to není kvůli jezdeckým chybám Vettela, ale kvůli strategickým manévrům, které ničemu nepomohly.

Naopak, taktická změna pořadí stála tým body. Než si vyměnili pořadí, kroužili oba jezdci před Verstappenem.

Lewis Hamilton se raduje z vítězství na 1000. Velké ceně v historii formule 1.

Zpomalením a přehozením pozic však ztratili téměř tři vteřiny, což Nizozemci stačilo, aby se dostal díky včasné zastávce v boxech před Leclerca.



Toho poté nechal tým na dráze delší dobu. Pokud by vyjel zpomalovací vůz nebo se na dráze událo něco jiného nečekaného, vrátil by se před Red Bull. Ale nestalo se. Mladý Monačan se musel spokojit s pátou příčkou.

V rozhovoru pro televizi Sky Sports Leclerc uvedl, že strategie Ferrari byla pokusem pomoci Vettelovi v boji o druhé místo s Bottasem.

Velká cena Číny 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:32:06,350, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -6,552, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -13,744, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -27,627, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -31,276, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -1:28,904, 7. Ricciardo (Austr./Renault), 8. Pérez (Mex./Racing Point), 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 10. Albon (Thaj./Toro Rosso) všichni -1 kolo. Průběžné pořadí (po 3 z 21 závodů): 1. Hamilton 68 b., 2. Bottas 62, 3. Verstappen 39, 4. Vettel 37, 5. Leclerc 36, 6. Gasly 13. Pohár kostruktérů: 1. Mercedes 130 b., 2. Ferrari 73, 3. Red Bull 52, 4. Renault, 5. Alfa Romeo oba 12, 6. Haas. 7. McLaren oba 8, 8. Racing Point 7, 9. Toro Rosso 4.

„Pokud se podívám zpětně na svůj vlastní závod, je jasné, že jsem měl zajet pro pneumatiky trochu dříve. Ale to souviselo s tím, že jsem před sebe pustil Seba,“ potvrdil talentovaný závodník.

„Sice se to nepovedlo, ale smysl manévru je jasný. Alespoň jsme to zkusili. Pro tým to bylo správné rozhodnutí.“

Šéf stáje Ferrari Mattia Binotto uvedl, že Leclerc byl odsunut za Vettela, protože Ferrari vpředu se začalo vzdalovat a navíc hrozilo, že se Verstappen díky časné zastávce posune před jednoho z jeho jezdců.

Nicméně sdělil, že Leclerc měl právo být naštvaný.

„Rozumím pocitům Charlese, je to pro něj škoda,“ uvedl Binotto.

„Ale v této fázi závodu byl Mercedes rychlejší a chtěli jsme zkusit, zdali mu může Sebastian stačit. To byl hlavní účel změny. Pokud bychom nic nezkusili, bylo by to pro jezdce i tým ještě horší.“

„Trochu naštvaný jsem, po dobrém startu se všechno pokazilo. Ale nechtěl jsem říkat žádné hloupé komentáře do vysílačky. Musím celou věc pochopit z širšího pohledu,“ přiznal Leclerc.

Nyní plně tomu rozhodnutí rozumím. Celkově to pro mě osobně tedy nebyl dobrý víkend, ale byl jsem rychlý, takže mám na čem stavět,“ uzavřel jedenadvacetiletý jezdec, který je podle mnohých budoucností týmu Ferrari.

Ten však jasně ukázal, že letos ještě budoucnost řešit nechce.