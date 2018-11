Porazil Federera i Djokoviče. ‚Díky, Ivane,‘ ocenil Lendla překvapivý vítěz Turnaje mistrů

LONDÝN/PRAHA Pod vedením trenéra Ivana Lendla poprvé potvrdil své schopnosti. Díky skalpům Novaka Djokoviče i Rogera Federera si tenista Alexander Zverev zajistil výhru na Turnaji mistrů.

Alexander Zverev (21) Narodil se v německém Hamburku, oba rodiče jsou ruské národnosti.

Mluví německy, rusky aanglicky.

Tenisu se profesionálně věnuje také o deset let starší bratr Misha.

Nejlepší pozice na světovém žebříčku: 3. (6. listopadu 2017)

Výhry/prohry: 175/89 (letos 58/19).

Vyhrané turnaje ATP: 10, na grandslamech dosud došel nejdále do čtvrtfinále (French Open 2018), vyhrál tři turnaje série Masters 1000, tedy nejvyšší kategorie.

Výdělek: 14,9 milionu dolarů (skoro 340 milionů korun).

Idol: Roger Federer.

„Díky, Ivane, že ses ke mně přidal. Funguje to dobře a doufám, že to tak zůstane.“ To byla slova jednadvacetiletého Alexandra Zvereva po demolici Srba Djokoviče 6:4, 6:3 ve finále Turnaje mistrů. A byla mířena směrem k jeho osmapadesátiletému trenérovi Ivanu Lendlovi.



Ten posílil tým německého reprezentanta pár dnů před srpnovým US Open. Přitom při výběru nového trenéra nebyl slavný Čech s americkým pasem pro Zvereva prioritou. Mladý talent chtěl za mentora krajana Borise Beckera. Jenže ten nyní řeší své finanční problémy.



A Zverev se domluvil s Lendlem.



Úvod nebyl ideální, na zámořském grandslamu vypadl německý tenista už ve 3. kole. Následně se dostal do semifinále šanghajského turnaje Masters, odkud jej vyprovodil drtivým výsledkem 2:6, 1:6 Novak Djokovič. Se Srbem se utkal Zverev i v základní skupině skupině Turnaje mistrů a také zde byl slabším z této dvojice: 4:6, 1:6, vítězí světová jednička.



Jenže finále, elitní to disciplína Lendla, to byla jiná káva.

Lendl už pomohl Murraymu

„Ivan Hrozný“, jak se bývalé světové jedničce kdysi přezdívalo, jen potvrdil, že úspěchy, které sbíral s Britem Andym Murraym nebyly náhodné. Také jemu se na velkých turnajích nedařilo. Než v roce 2012 angažoval Lendla a ještě tentýž rok ovládl olympiádu i US Open. Následně zvítězil v Londýně také na Wimbledonu.



Britové se tak mohli radovat z výhry domácího hráče po dlouhých 77 letech.



Navíc Lendl naučil Murrayho, jak hrát opravdu vrcholový tenis, a to včetně porážení těch nejlepších. Hlavně Novaka Djokoviče. Jedenáctkrát se spolu utkali v době, kdy byl trenérem český rodák, a bilanci měli skoro vyrovnanou – 5:6 v neprospěch Brita.



Pokud to ale porovnáme s celkovým přehledem zápasů, kde se z šestatřiceti zápasů radoval Djokovič hned pětadvacetkrát, je Lendlův vliv zřejmý.



I když se Brit se s ostravským rodákem rozešel (a to hned dvakrát – v březnu 2014 a listopadu 2017), mluvil o něm vždy jen v dobrém.



„Jsem Ivanovi vděčný za veškerou jeho pomoc. Dosáhli jsme velkého úspěchu a hodně jsme se jako tým naučili,“ prohlásil po druhém rozvázání spolupráce. Následně začala forma populárního Skota upadat, dnes se po sérii zranění nachází až na 260. místě žebříčku.



To Lendl je opět v záři reflektorů. Svého mladého svěřence učí především psychické odolnosti. Důkaz? Třeba semifinále proti idolu německého tenisty Rogeru Federerovi, kdy jej rozhodila nepřízeň diváků. „Podívej se, není v tom nic osobního. Všichni zkrátka fandí Rogerovi a on si zaslouží mít nejvíce příznivců na světě,“ řekl svému svěřenci poté, co nakonec přes legendu prošel do finále.



O fotku s Lendlem stál hvězdný Beckham

A na něj pak Lendl připravil Zverevovi novou taktiku. „Ivan analyzoval můj první mač proti Djokovičovi a řekl mi, abych pár věcí změnil. Ve finále jsem hrál agresivněji, dříve jsem trefoval míče. I to byly Ivanovy rady,“ poznamenal po triumfu, ke kterému došel skvělým servisem, precizní obranou i účinným útokem. Řadě diváků připomněl tenis Murrayho v dobách jeho největší slávy.

Zleva Saša Zverev a Roger Federer po finále turnaje v Halle.

I přesto ale ve Zverevově mysli stále září jedna nedobytá meta – grandslam. „Řekl jsem Sašovi: Nedostávej sám sebe pod zbytečný tlak. Makej dál, jdeš správným směrem. Možná se ti to ještě nevyplácí na grandslamech, ale nejhorší je kopat si díru pod vlastníma nohama,“ radil mu nedávno shodou okolností zrovna Federer.



A Lendl? Toho ani další trenérský úspěch nedonutil, aby dal najevo své emoce. Jen na snímku, který si vyžádal bývalý fotbalista David Beckham, se pětinásobný vítěz Turnaje mistrů lehce pousmál.



Kdo ví, třeba až Zverev pod jeho vedením dokráčí k titulu i na grandslamu, dočkáme se zázraku – Lendlova širokého úsměvu.