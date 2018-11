Mlha nad fedcupovým kurtem. Proti Češkám stojí ‚neznámé‘ soupeřky

PRAHA Nejdřív se kroutila víc než na tanečním parketu. Na přímou otázku, zda počítá s finále Fed Cupu, pak Sloane Stephensová na singapurském Turnaji mistryň jen zamumlala: „Hm... Je to varianta.“

Madison Keysová ještě minulý týden zápolila v Číně na „béčkovém Turnaji mistryň“ zvaném Elite Trophy. „Přitom jsem slyšela, že je zraněná a vůbec tam nenastoupí. Pak hrála. To mi přišlo zvláštní,“ říká Barbora Strýcová.

Stephensová je světovou šestkou, Keysové patří číslo 17. O pozici výš je legenda Serena Williamsová, její sestra Venus se drží na 39. pozici. Tyhle všechny v Praze chybí, navrch i deblová specialistka Bethanie Matteková-Sandsová.

Vůči tomu, že jde o finále a tak velkou událost, mi to přijde maličko neuctivé,“ vykládá Strýcová, která si i ve svých 32 letech s chutí protahuje sezonu o titulový duel Česko vs. USA.

Kdo se těšil na velká jména, cítí zklamání. „Je možné, že by to pro diváky mohlo být ještě o něco atraktivnější, kdyby přijela Serena. Ale víceméně je jedno, kdo stojí na druhé straně. My chceme vyhrát,“ říká Kateřina Siniaková. „Asi jsme všichni očekávali jinou sestavu. Ale ty, co stojí proti nám, jsou skvělé hráčky.“

Nehvězdné trio má složení Danielle Collinsová, Sofie Keninová, Alison Riskeová. Působí to jako střet ideálů s tenisovou realitou.

„Jsou tu dva pohledy,“ souhlasí česká jednička Petra Kvitová. „Po náročné sezoně jde o dva týdny navíc, o to menší máte odpočinek a přípravu na další rok. Na druhou stranu je to finále Fed Cupu, nehraje se každý den. Pro nás je to samozřejmě jiné, protože hrajeme doma. Ony musí daleko cestovat; neodsuzuji je. Je to jejich rozhodnutí. A taky asi věděly, že to budou mít těžké.“

A teď k tomu, proč se ani tak nedají čekat žádné jednoznačné partie.

Česko kvůli zranění přišlo o Karolínu Plíškovou a nemocná Kvitová zatím omezuje trénink na minimum. Z dvou hráček Top 10 zbyla jedna, kterou trápí zdraví.

Proti nim stojí nadšení. Touha. A taky nevyzpytatelnost.

Česká postupová radost do semifinále Fed Cupu.

„Obecně je to záludný a nebezpečný tým,“ soudí kapitán Petr Pála. „Nemají co ztratit, ty holky navíc umí porazit světové hráčky. Nechali jsme si vypracovat analýzu, koukal jsem se na jejich zápasy na YouTube. Sháníme informace a pak dáme hlavy dohromady.“



Matadorka Strýcová se po úvodním tréninku srdečně dala do řeči s americkou kapitánkou Kathy Rinaldiovou, semifinalistkou Wimbledonu 1985. To některé její svěřenkyně, které z Česka zkusí uloupit Fed Cup, teprve poznává.

„Keninovou jsem viděla hrát dva zápasy a Collinsovou asi ani jeden,“ říká Strýcová. „Budu se na ně muset kouknout. Keninová je napůl Ruska, mladá, zarputilá. Collinsová udělala obrovský skok až na 35. místo, je to taková ta zakouslá Američanka, výborně běhá. Což teda já taky. Každý zápas bude rozhodně hrozně těžký.“

Co by soutěži pomohlo?

Nad kurtem v O2 areně proto nyní visí metaforická tenisová mlha. „To, kudy se vše bude ubírat, půjde z jejich tréninků lépe vyčíst tak ve čtvrtek,“ vyhlíží Pála pravidelnou „špionáž“ Američanek, která ho postupně nasměruje k volbám pro sobotní a nedělní duely.

A mělo by to být kolektivní dílo.

„Důležité je podívat se na víc zápasů, protože jeden může zkreslovat, když zrovna přizpůsobujete taktiku soupeřce,“ říká Siniaková. „Vždycky to probírám s týmem, každý se koukne a pak se to dá zkombinovat. Víc názorů pomůže.“

A co by pomohlo příštím finále, aby měla stoprocentní účast? Reformy, které by soutěž zpružnily, zatraktivnily? Či by naopak ohrožovaly tradici tak, jako nedávné radikální řezy v Davis Cupu? „Tyhle termínové věci jsou hrozně komplikované,“ říká Strýcová. „Podle mě jde víc o dané země a dané hráčky – o to, jakou má pro ně Fed Cup prioritu. Pro nás a zvlášť pro mě velkou.“

I proto si Češky živí současnou sérii, útočí na šestý titul za osm let.

Jen projít americkou mlhou.