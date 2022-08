Moderní pětiboj či box na olympiádě možná nebudou, náhradníci překvapí. Pojede se v roce 2028 na motokárách?

Zatímco trojlístek tradičních sportů – moderní pětiboj (vznikl pro olympijské hry), vzpírání a také box – bojují dál o přízeň Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a momentálně nemají jistotu pro letní hry v Los Angeles za šest let (a box ani pro Paříž 2024), organizátoři zámořské olympiády vyzvali zástupce devíti svazů, aby jim do konce měsíce předložili své prezentace.

Seznam oslovených sportů?

Motorismus, kriket, kickbox, karate, breakdance, lakros, baseball se softballem, squash a flag fotball. Naopak trojlístek sambo, hod diskem a teqball mají pro toto desetiletí co se týče olympijských her smůlu.

Především první ze sportů budí údiv a překvapení.

Jednou z nejdůležitějších klauzulí v olympijské chartě byla ta, která uvádí, že „sporty, disciplíny nebo soutěže, v nichž výkon závisí především na mechanickém pohonu, nejsou přijatelné“. Jenže je to deset let, co MOV přece jen přijal do své velké rodiny FIA (Mezinárodní automobilovou federaci).

A tak se už v roce 2018 mohly objevit závody motokár coby ukázkový sport na olympiádě mládeže v Buenos Aires, přestože se neudělovaly žádné medaile.

Stejně jako v roce 1900, kdy byly motoristické a motocyklové závody součástí olympiády v Paříži v rámci přidruženého Expa.

A přestože FIA na zvídavé otázky zahraničních novinářů zatím neodpověděla, předpokládá se, že o Los Angeles budou usilovat právě motokáry.

Důležitá bude rovnoprávnost

S ohledem na současné světové rozpoložení bylo nastaveno šest základních bodů pro mezinárodní federace daných sportů.

Pro MOV bude důležité vidět finanční rozpočet účasti v programu, protože se samo potýká s rostoucími náklady na pořádání her.

Zároveň chtějí vidět co největší rovnoprávnost sportu, tj. maximální podporu žen (o jiných pohlavích v oficiálních kanálech zatím řeč nebyla).

Až poté následují tradiční body – podpora ekologické stability, prosazování integrity a spravedlivého rozhodování, uznání zájmu pořadatelské země a samozřejmě globální atraktivita.

Pokud by chtěl organizační výbor her v Los Angeles (LA28) skutečně rozšiřovat základnu sportů, na což má coby pořadatel výhradní právo, může se celý proces dotknout i těch 28 základních, které mají jistotu.

Pro tuto olympiádu je totiž stanoven limit 10 500 sportovců.

Loni se v Tokiu představilo na 11 420 sportovců ve 33 odvětvích, před šesti lety v Riu de Janeiru bylo v akci 11 238 soutěžících ve 28 sportech.

MOV navíc uvedlo, že definitivně nemá do Kalifornie zavřené dveře trojlístek moderní pětiboj, box a vzpírání. Pokud by se přece jen v programu tyto sporty udržely, z devíti oslovených „nováčků“ by měli naději nejspíše maximálně tři.

Pod pěti kruhy se z nich dosud nikdy neobjevil kickbox, squash a flag football (nekontaktní forma amerického fotbalu). Posledně jmenovaný sport a také kriket jsou ale součástí momentálně probíhajících Her Commonwealthu v anglickém Birminghamu.

„Ano, spolupracujeme s LA28, poskytujeme jim zpětnou vazbu z dění v Birminghamu kvůli možnosti zařazení kriketu pro tyto hry,“ řekl před pár dny novinářům předseda světového kriketového svazu Geoff Allardice.

Finální rozhodnutí o složení sportů pro Los Angeles 2028 má padnout na zasedání olympijské rodiny příští rok v Bombaji.