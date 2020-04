"Mohl vyhrát set, radši hodil trefu na charitu." Domácí šipkařská liga nabírá na obrátkách

Praha Pro sportovního fanouška je to velmi těžké období. Jednou z mála kvetoucích růží mezi usychajícím trním během koronavirové pandemie tak pro ně zůstává Česká šipková Premier League, které se zúčastňuje vybraná tuzemská elita z domova.

Při soutěži, která má za sebou páté kolo z šestnácti, hází hráči své hody před webkamerami a jejich klání přenáší v přímém přenosu nebo ze záznamu televizní stanice Nova Sport 2. Odhodí tři šipky a nahlásí svůj nához.



Elitní čeští hráči si na netradiční podmínky televizního přenosu teprve zvykají a podle slov organizátora turnaje Pavla Kordy projevují lehké znaky nervozity.

Že by ale měli chuť v těchto netypických podmínkách třeba podvádět?

„Já to zadávám do aplikace a vidím na kameře oba terče, takže je detailně kontroluji. Pokud si nejsem jistý, že je nához správně zahlášený, tak se zeptám, je to otázka pár vteřin,“ vylučuje v rozhovoru pro LN jakékoliv manipulace s výsledky Korda. „V této kvalitě je šipkařská etika na úrovni, hráči se navzájem znají a nemají potřebu podvádět, všem klukům na sto procent věřím.“

Lidovky.cz: Šipkaři mají za sebou úvodních pět kol, jak jste s dosavadním průběhem spokojený?

Rozdělil bych to na dvě roviny. Z technického hlediska jsem rád, že to zatím všechno zatím klape. Byly tam během prvního dne nějaké potíže s připojením a přenosem, které jsme ale postupně vyladili. Druhý pohled je hráčský, kluci jsou zatím poměrně nervózní. Je to pro ně nová situace a je vidět, že se s novými podmínkami ještě sžívají, k vidění už ale bylo pár velmi zajímavých zápasů. Od příštího kola věřím, že už ukážou všechno, co umí.

Lidovky.cz: V britské obdobě soutěže nepustilo špatné internetové připojení do hry dvojnásobného mistra světa Garyho Andersona. Jak jste řešili propojení hráčů vy?

Na hráče jsme apelovali, aby si zvýšili upload. U některých to bylo složitější a museli jsme vycházet z podmínek, které máme. Tomáš Houdek se díky problémům s připojením nemohl zúčastnit, díky jeho problémům ho nahradil Vítězslav Sedlák. Jsou ale věci, které nešly vyřešit hned.

Gary Anderson s trofejí pro vítěze MS.



Lidovky.cz: Například?

Když jsme začínali, byl obrovský problém s webkamerami, v Česku nebyla možnost koupit ani jednu jedinou. Všechny obchody byly vyprodané, nakonec to dopadlo tak, že dva hráči házejí přes kameru z mobilu, zbytek svoji kameru měl už předtím nebo se mu ji podařilo získat od kamaráda.

Lidovky.cz: Jsou známé odměny pro hráče?

Zatím se od začátku nic nezměnilo. Výše odměn pro hráče zatím není stanovena, hlavním cílem akce je totiž charitativní pomoc, sekundárním pak udržení formy. Za každou trefenou stoosmdesátku, tedy nejvyšší možný nához na tři šipky, půjde od partnerů projektu pět set korun na nákup zdravotnického materiálu v boji proti koronaviru.

Lidovky.cz: Hrají hráči výhradně v tričkách s logy sponzorů či jsou oblečeni podomácku?

Přistupují k tomu jako k normálnímu zápasu, tedy hrají se svými závodními úbory.

Lidovky.cz: Daří se šipkařům navázat spolupráce s dalšími sponzorskými partnery?

Máme za sebou teprve pět kol, na podobná hodnocení je ještě brzo. Vzhledem k tomu, že jsme teď jediným sportem, na který se dá dívat, tak je samozřejmě poptávka a sledovanost o dost vyšší. Na šipky se teď dívají i lidé, kteří by o ně dřív ani nezavadili.



Lidovky.cz: Který z hráčů vás zatím nejvíce překvapil?

Neřekl bych jednoho, je tam více zajímavých momentů. Příjemně mě překvapil Daniel Barbořák tím, jak se dokáže zatím popasovat s atmosférou a hrát skvělé šipky. Nejvíce bych ale vypíchl jeden moment. Pavlovi Jirkalovi zbývalo 201, on ale hodil schválně 180, aby přispěl na charitu. Kdyby třetí šipkou mířil jinam, tak si připravil pozici na zavření. On dal radši přednost charitě a vystavil se do rizika, že přijde o ten set, to byl pro mě zatím nejsilnější okamžik.

Jirkalova 180ka v čase 14:01:

Lidovky.cz: Po odhodech často šipkaři projevují emoce či se v pozadí raduje někdo z jejich známých. Mají nějaká pravidla, co vyloženě nesmí?

Je to komplikované i s vnějšími vjemy. Už se nám stalo, že byl slyšet štěkající pes či houkající sanitka, to zkrátka ovlivnit nedokážeme. Snažíme se, aby u hráče doma byl klid, protože by tím mohl narušovat hod toho druhého. Emoce zakázané nejsou, je to přirozený jev a jsem rád, když je projeví. Jediný zákaz se vztahuje na jakékoliv vulgarity.

Lidovky.cz: Plánujete do tohoto projektu v budoucnosti zapojit i amatéry, jak to například dělá lyžování?

Upřímně si to nedokážu úplně představit. Náš projekt je založený na důvěře hráčů, když někoho neznám osobně, tak bych se bál, že například neodhází to, co má. Ten přenos by pak navíc ztrácel i technickou kvalitu.