Neutrální, bez symbolů. MOV doporučil návrat Rusů a Bělorusů do soutěží

Ve všech sportech by měly být respektovány jasně dané podmínky pro neutralitu. MOV zatím nerozhodl, zda povolí účast sportovců z Ruska a Běloruska na olympijských hrách 2024 v Paříži a zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Návrat by se měl týkat jen jednotlivců, nikoli týmů. Vyloučeni by měli zůstat sportovci, kteří jsou příslušníky armády nebo domácích bezpečnostních složek. Do soutěží by mezinárodní federace neměly připustit ani aktivní podporovatele války na Ukrajině. Tato podmínka se vztahuje nejen na sportovce, ale také na členy realizačních týmů.

MOV tak v doporučení nerespektoval postoj zvláštní zpravodajky OSN pro kulturní práva Alexandry Xanthakiové, která je jeho poradkyní. Ta se v minulých dnech nechala slyšet, že by měli zůstat vyloučeni jen pachatelé válečných zločinů na Ukrajině. Účast na mezinárodní sportovní scéně by povolila i sportovcům, kteří sami válčili na ruské straně na Ukrajině.

MOV doporučil, aby se v případě sportovců z Ruska a Běloruska na mezinárodních soutěžích striktně dodržovala absence národních symbolů, hymny a národních barev. To by mělo platit nejen pro samotné sportovce a jejich týmy, ale i celá sportoviště. Ruské a běloruské vlajky by se tak neměly objevit ani v hledišti.

Thomas Bach na jednání výkonné rady MOV v Lausanne.

Na základě analýzy, jak sportovní federace dodržují tato doporučení, MOV rozhodne o účasti neutrálních ruských a běloruských sportovců na nejbližších dvou vydáních olympijských her. Konkrétní termín tohoto rozhodnutí Bach neupřesnil.

Před dnešním doporučením byli Rusové a Bělorusové vyloučeni z většiny sportů. Například Světová atletika minulý týden uvedla, že v dohledné době na tomto přístupu nehodlá nic měnit. Na druhou stranu hráči z Ruska a Běloruska v některých sportech působí. Třeba v tenise hrají bez vlajky a národních symbolů. V boxu ale mohou startovat pod svými vlajkami, protože mezinárodní federaci IBA vede Rus Umar Kremljov. Česko i další země kvůli tomu bojkotovaly MS.

Nejen ze sportovního prostředí, ale také od politiků znějí požadavky, aby nadále platily současné sankce a olympijské hry v Paříži se odehrály bez Rusů a Bělorusů. Proti jejich účasti se v únoru na on-line konferenci postavili ministři sportu a další vrcholní představitelé 35 zemí včetně USA, Německa, Austrálie nebo Česka.

Bach razantně odmítl vměšování politiky do sportu, který má být autonomní. „Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe,“ řekl.

MOV nadále trvá na sankcích pro ruský a běloruský stát a vládu. Doporučil, aby se v těchto zemí nekonaly žádné mezinárodní sportovní akce a aby žádní vládní představitelé nedostali akreditace nebo pozvání na mezinárodní soutěže.

Bach rovněž vyjádřil solidaritu MOV s okupovanou Ukrajinou a připomněl podporu, kterou Mezinárodní olympijský výbor sportovcům z této země poskytuje. Částku ve fondu solidarity, z něhož za uplynulých 12 měsíců čerpalo podporu minimálně 3000 ukrajinských sportovců a dalších členů olympijské komunity na Ukrajiny, MOV ztrojnásobil na 7,5 milionu amerických dolarů (asi 165 milionů korun).