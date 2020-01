Mrkva: Můj výkon byl katastrofa, gólmani i obrana se musí o dost zlepšit, abychom porazili Makedonce

vídeň (od zvláštního zpravodaje) Za celý zápas pomohl českému týmu jediným zákrokem a je si vědom, že především na jeho vrub jde prohra 29:32 v úvodním zápase mistrovství Evropy proti domácím Rakušanům. Gólman Tomáš Mrkva však věří, že Češi v neděli porazí Severní Makedonce a udrží si naději na postup.

„Chtěli jsme proti Rakousku vyhrát, ale bohužel, nepovedlo se. Je pravda, že naše hra není založená na 32 obdržených gólech. Kluci v prvním poločase bránili skvěle, ale můj výkon - katastrofa. To nemůžeme oddiskutovat,“ řekl novinářům v sobotu na tréninku třicetiletý brankář.



Tome, zažil jste někdy zápas, ve kterém byste měl jediný zákrok?

Když si to tam člověk hodí párkrát sám, tak potom už je to bezmoc. Ale na druhou stranu takové zápasy jsou, byly a budou. My gólmani se budeme snažit, aby jich bylo co nejmíň. Nemyslím jen na Euru, ale celkově v kariéře.

Na posledním Euru v Chorvatsku jste vyhráli nad Makedonci především díky tomu, že jste v poslední sekundě zlikvidoval sedmičku. Co se dá čekat nyní?

Není čas se v tom babrat. To je výhoda toho mistrovství, že člověk se v tom může babrat pár hodin po zápase, pak udělá tlustou čáru a jede se dál. Před dvěma lety to byl ale krásný okamžik. Ale už je to bohužel pryč. Chceme stejný okamžik zažít i zítra, i když to tedy nemusí být chycená sedmička v poslední sekundě.

Před dvěma lety vám však kvůli vašim gestům vůči makedonským fandům bylo vyhrožováno po mailu, že?

Nedokázal jsem si to úplně přeložit. Ale pár v uvozovkách přátelských komentářů mi přišlo. Nějaký týden to trvalo. V tom laufu jsem si neuvědomil, že běžím před makedonskou tribunu. Trošku jsem je tam vyhlásil, tak se není čemu divit. Pokud mi nevyhrožují smrtí a něčím podobným, člověk to přejde.

S Makedonci nejenže spíte ve stejném hotelu, ale hrajete proti nim téměř neustále. Jaké to je?

Je to neoblíbený soupeř a osudový bohužel asi taky. Když jsme se jim vyhnuli v kvalifikaci, tak nám je nalosovali na Evropě. Podle mě to nějak rozdělovali podle sympatií. Rakušáci s Ukrajinci a my s Makedonci .Teď zrovna odjeli, což je dobře. Zatím jsme s nimi úplně nepřišli do kontaktu. Vidíme se tady, ale když jsme na jídle, oni tam nejsou.

Dřív vás rozhodčí v zápase s Makedonci několikrát poškodili, jaké to bude v neděli?

Rozhodčí jsou na Euru kvalitativně tam, kde by měli být. Proto jsou na Euru. Doufám, že to bude objektivně rozhodovaný zápas, s tím tady jsme. Je to zápas o všechno, už není cesty zpět. Tím, že jsme včera zápas nezvládli, jsme si přizavřeli dvířka, která musíme zpátky pootevřít. Musíme vyhrát a pak porazit Ukrajince.