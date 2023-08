5. DEN MS: Tyčkařka Švábíková skončila jedenáctá, Macík a Juška postoupili

Macík na sebe výrazně upozornil koncem července na mistrovství České republiky, kde pokořil národní rekord na dvoustovce. A formu si mladý sprinter přenesl i na mistrovství světa.

Dopolední program 5. dne atletického MS Podrobná reportáž

Časem 20,40 nejenže zaostal za svým rekordem o pouhou setinu, ale hlavně si zajistil postup do semifinále. Ve druhém rozběhu proběhl cílem jako třetí, díky čemuž okamžitě získal jistotu, a nemusel tak čekat na výsledky zbylých rozběhů.

„Jsem moc spokojený. Bylo super počasí pro sprinty, měl jsem super soupeře a byli i super diváci na stadionu. Běželo se mi skvěle,“ radoval se český atlet, který postoupil ze stejného rozběhu jako Američan Noah Lyles, dvojnásobný mistra světa v této disciplíně.

Nejrychlejší čas 19,99 zapsal bronzový Brit ze stovky Zharnel Hughes. Na stejné trati žen byla nejrychlejší Američanka Sha’Carri Richardsonová (22,16), která už na šampionátu ovládla nejkratší sprint.

Postup do finále slaví Juška, který při své čtvrté účasti na mistrovství světa dokázal projít z kvalifikace celkově potřetí. Český dálkař musel prokázat vedle sportovních schopností také psychickou odolnost – zatímco při prvním pokusu přešlápl, při druhém rozhodčí nařídili opakování skoku.

„Sám nevím, co se při druhém pokusu stalo. Zničehonic tam blikl přešlap, takže jsme podali protest. Podle rozhodčích nefungovala kamera, tak mi dali nový pokus,“ popisoval zkušený dálkař v rozhovoru pro ČT sport.

Na ošemetnou situaci zareagoval povedeným výkonem 810 centimetrů, kterým téměř dorovnal přímý postupový limit i své sezonní maximum. Celkově obsadil devátou pozici. „Asi mi ten adrenalin svědčí. Jel jsem si na mistrovství pro postup. Je to bomba, nemám slov,“ usmíval se.

Naopak Ogrodníkové oštěpařská kvalifikace vůbec nesedla. Hned od prvního pokusu se svými hody pohybovala ve spodních patrech skupiny a svým nejdelším výkonem 54,59 metru nakonec daleko zaostala za přímým postupovým limitem 61,50 i osobním maximem letošní sezony.

„Jsem samozřejmě moc zklamaná a fakt mě štve, že ve finále nebudu,“ mrzelo Ogrodníkovou, která tak nenaváže na loňské osmé místo z Eugene.

„Ale můžu si za to sama, protože jsem v té technice nenašla nic, co by mi pomohlo poslat ten oštěp do delší vzdálenosti. Měla jsem na to tři pokusy, ani jeden mi nevyšel, prostě jsem házela blbě,“ doplnila nejzkušenější z českých oštěpařek na MS.

MS v atletice příloha iDNES.cz

Ani zbylé dvě Češky Gillarová a Tabačková do bojů o postup nepromluvily, svými hody dosahovaly podobných výkonů jako Ogrodníková. Tabačková předvedla 55,45 metru, Gillarová 54,15. Finále se tak českých oštěpařek týkat nebude.

Kvalifikační limit bez potíží splnila Japonka Haruka Kitagučiová, která se připravuje v Domažlicích u českého trenéra Davida Sekeráka. Nejdelší hod ukázala Lina Múze-Sirmáová z Lotyšska - 63,50 metru.

Tyčkařky se podělily o zlato

Večerní blok svou účastí obohatila jediná česká zástupkyně, první finále na světovém šampionátu okusila tyčkařka Švábíková. Mladá atletka do něj postoupila díky splněnému limitu 465 centimetrů, kterým si v pondělní kvalifikaci vylepšila venkovní osobní maximum.

Večerní program pátého dne atletického MS Podrobná reportáž

Do stejné výšky se však ve finálovém klání dvakrát ani nevyhoupla. Při závěrečném pokusu se sice nad laťku dostala, zcela překonat ji však nedokázala. Trápila se navíc hned v úvodu soutěže, problém jí napoprvé udělala i výška 430 centimetrů.

„Posunula jsem se, co bych minulý rok dala za to, abych skákala výšky kolem 460 centimetrů a dostala se do finále mistrovství světa,“ hledala pro kameru ČT sport pozitiva svého vystoupení na šampionátu v Budapešti.

Stejně jako před rokem v Eugene skončila čtvrtá Tina Šutejová, výkonem 480 centimetrů však překonala slovinský národní rekord. Stejnou výšku zvládla i Finka Wilma Murtová, jež však díky menšímu počtu zkažených pokusům brala třetí příčku.

O zlato bojovaly dvě hrdinky, loni bronzová Nina Kennedyová z Austrálie a obhájkyně titulu mistryně světa Katie Moonová ze Spojených států. Obě se rvaly do posledních sil, obě zdolaly 490 centimetrů, obě zapsaly stejný počet křížků.

Místo rozskakování se však nadšeně objaly a stejně jako výškaři Mutaz Essa Baršim a Gianmarco Tamberi na olympiádě v Tokiu se v souladu s pravidly domluvily, že se podělí o první místo.

Bronzová tyčkařka Wilma Murtová společně s vítězkami Ninou Kennedyovou a Katie Moonovou na atletickém MS v Budapešti.

Strhující finiš nabídl závod mužů na 1500 metrů. Nor Jakob Ingebrigtsen bojoval s Joshem Kerrem, jenž nastoupil zhruba 200 metrů před cílem. Velká snaha Ingebrigtsena na rychlého Brita nestačila, poslední zbytky sil dokázal Kerr využít naplno a v cílové rovince velkého favorita setřásl.

„Trénoval jsem na poslední stovku, věděl jsem, že ji musím běžet naplno,“ prozradil Kerr. „Možná je to pro ostatní větší překvapení než pro mě, přece jen jsem už na pátém mistrovství světa.“

Nor do útrob stadionu odcházel nespokojený, už podruhé totiž na světovém šampionátu prohrál s britským soupeřem. Loni v Eugene nestačil na Jakea Wightmana, nyní se proto dlouho odhodlával zlatému Kerrovi poblahopřát. Bronz slavil další Nor Narve Gilje Nordás, kterého na závody připravuje právě otec Ingebrigtsena.

Brit Josh Kerr senzačně vítězí v závodě na 1500 metrů na atletickém MS v Budapešti.

Suverénně si ve finále čtyřstovky počínala Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Do cíle přilétla ve fantastickém čase 48,76, čímž znovu posunula národní rekord. Zaznamenala navíc třetí nejrychlejší výkon v historii atletických světových šampionátů, lepší byly jen Salvá Ajd Násirová v roce 2019 a Jarmila Kratochvílová v roce 1983.

Velký boj o druhé místo svedly Polka Natalia Kaczmareková a Sada Williamsová z Barbadosu. Nakonec byla o tři setiny lepší první zmiňovaná, i přes vynikající začátek skončila bez medaile Nizozemka Lieke Klaverová.

Čtvrtkařka Marileidy Paulinová slaví zlato na atletickém MS v Budapešti.

Středeční program vyvrcholil finálovým během mužů na 400 metrů překážek. Podle očekávání ho ovládl fenomenální Nor Karsten Warholm, jenž okruh zvládl za 46,89 sekund. O medaili přišel jeden z favoritů Alison Dos Santos. Brazilec na dvou překážkách klopýtl, kvůli čemuž obsadil až páté místo.

Jeho zaváhání využil Kyron McMasters, který skončil druhý, bronz vybojoval americký spolufavorit Rai Benjamin.

O velké překvapení se v prvním rozběhu na 5000 metrů postarala teprve devatenáctiletá Agate Cauneová. Lotyšská závodnice se trhla hned v úvodu a dlouho držela velký náskok před ostatními. V předposledním kole sice pocítila úbytek sil a v závěrečném před sebe soupeřky pustila, doběhla však na postupovém čtvrtém místě.

Lotyška Agate Cauneová utíká soupeřkám v rozběhu na 5000 metrů na MS v Budapešti.

Na finále se dobře naladila i Nizozemka Sifan Hassanová, jež už si na letošním šampionátu zajistila bronz na 1500 metrech a která vinou pádu odevzdala zlato na desetikilometrové trati. Před cílem rozběhu na 5000 metrů totiž ukázala sportovní srdce, když předstihla Keňanku Faith Kipyegonovou v boji o první příčku.