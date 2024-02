Francie má první zlato na MS, vyhrála smíšenou štafetu. Čtrnáctí Češi se trápili

České naděje na vysoké umístění vzaly za své v podstatě hned na začátku závodu. Krčmář totiž nezvládl první střeleckou položku, musel na trestné kolo a poslal domácí tým do zadních pozic průběžného pořadí.

V dalším pokračování se sice posunul z předposledního 24. místa o tři pozice výše, po dokončení svého úseku však byl pochopitelně velmi rozčarovaný.

„Nezvládl jsem to. Přišlo mi, že dělám to samé, co na nástřelu, ale terče mi nespadly. Nad běžeckou stránkou nepřemýšlím, dneska jsem to zazdil na střelnici, což mě moc mrzí,“ komentoval pro ČT Sport.

Zbytek českého týmu si na dalších úsecích vedl lépe, a především Davidová na třetím úseku dostala reprezentaci na dohled první desítce. Nakonec však domácí biatlonisté doběhli na 14. příčce, což je po páté pozici v Östersundu a šesté v Anterselvě jasně nejhorší umístění ve smíšené štafetě v této sezoně.

Z vítězství se raduje Francie, která se po většinu času přetahovala o vedení s Německem a Norskem. Julia Simonová na čtvrtém úseku však podala zejména na střelnici dominantní, bezchybný výkon a nakonec doběhla do cíle s náskokem tři čtvrtě minuty.

MS zpět v Česku. Po jedenácti letech se světový šampionát vrátil do Nového Města na Moravě a bouřlivé publikum už před startem dalo hlasitě najevo, jak se na vystoupení elitních biatlonistů těší. Za Česko rozběhl závod Krčmář.

Nepovedený začátek. Na první střelecké položce se příliš nechybovalo, což ale neplatilo pro Krčmáře. Český závodník nechal za sebou jeden terč, musel na trestný okruh a do druhého kola šel z předposledního místa. Naopak v čele běžel Němec Justus Strelow.

Strmý pád Itálie. K bezchybné střelbě vleže přidal Němec perfektní stojku a zůstal na čele. Ztrátu naopak nabrali Francouz Perrot, Nor Tarjei Bö a hlavně Ital Bionaz, jenž musel dvakrát kroužit a spadl na předposlední místo. Krčmář minul čtvrtou a pátou ránu, tentokrát je však dokázal dobít.

Výzva pro český tým. Mikyska vyběhl do druhého úseku na 21. pozici, většinu soupeřů měl tedy před sebou. Kromě solidního výkonu na trati si pomohl také bezchybnou střelbou vleže, díky které se posunul na 18. pozici. Ve stoje český biatlonista jednou opravoval a zůstal na stejné pozici.

Střelecké drama na čele. Třetí Johannes Bö na trati doháněl ztrátu, kterou měl na první místo, na střelnici však vždy chyboval a nabral manko zpět. Vleže opravoval jednou, vestoje dokonce odvracel – nakonec úspěšně – hrozbu trestného kola. Také Němec Nawrath si na stojce zahrával a třikrát dobíjel, na trestné kolo však nemusel a udržel první místo před Francií.

Předávka na konci druhé desítky. Mikyska nakonec přivezl českou štafetu na 19. pozici, Davidová toto umístění na své první položce o dvě příčky vylepšila, přestože musela dvakrát dobíjet. Stejně si počínala na střelnici také o chvíli později na stojce.

Problémy pro Francii. Na trati Braisazová-Bouchetová stáhla Němku Preussovou, na položce vleže však vyhořela, musela na trestné kolo a najednou ztrácela z páté pozice téměř čtyřicet vteřin. Na druhou pozici tak povyskočila bezchybná Norka Knottenová.

I na Němce nakonec došlo. V předešlém průběhu závodu německý tým odvrátil hrozbu trestného kola, na šesté střelecké položce už se to ale nepovedlo. Preussová nechala za sebou jeden černý terč a propadla se na pátou pozici. Do čela se tak posunulo Norsko a na druhou pozici Švýcarsko.

Francie se vrací do čela. Třetí úsek celkově nabídl na předních pozicích řadu zápletek. Nejlépe ho nakonec dokončila Francie díky rychlému běhu Braisazové-Bouchetové. Na druhé pozici předávalo Norsko, v těsném závěsu pak Švýcarsko. Davidová vytáhla českou štafetu na průběžnou 14. pozici.

Simonová zvyšuje náskok. Francouzka vleže vyčistila všechny terče a na první pozici si vytvořila náskok čtyřiadvacet vteřin. A co víc, svůj vysoký dominantní standard udržela i v dalším pokračování posledního úseku. Na poslední stojce opět sestřelila všechny terče a do cíle přivezla francouzský tým s náskokem tři čtvrtě minuty.