Mistrovství světa v nadpozemské éře. Eugene se chystá na smršť rekordů

Ač sama na stadionu Hayward Field závodila nerada, uznává jeho kouzlo: „Je to taková atletická Mekka Spojených států, má to svou atmosféru. Bude určitě narváno, tamní diváci jsou skvělí.“

Budou slyšet o to víc, že Spojené státy od pátku přivítají světovou elitu vůbec poprvé v historii. Nabité startovní pole láká na mimořádné počiny, klidně i za hranicí světových rekordů.

Atletika totiž díky jménům jako Armand Duplantis, Karsten Warholm, Ryan Crouser či Sydney McLaughlinová zažívá zlatou éru.

„Tyhle lidi mi přijdou až nadpozemští, úplně mě šokují,“ uznala Špotáková na nedávném mistrovství republiky v Hodoníně. „Když je člověk mladý, tak si říká, jak se asi k takovým výkonům může dopracovat. Když děláš atletiku, tak tě tohle musí až odrazovat.“

Jaká lákadla tedy šampionát v Eugene nabídne?

1 Loučení nejúspěšnější atletky historie

Třináct zlatých medailí z mistrovství světa, sedm z olympijských her. Završí americká sprinterka Allyson Felixová svou mimořádnou kariéru dalším úspěchem?

V Eugene svou atletickou dráhu uzavře ve smíšené čtvrtkařské štafetě, která se běží hned první den šampionátu. Do individuálního závodu se 36letá legenda přes národní kvalifikaci neprobila, přesto dostane příležitost rozloučit se na vrcholné akci. A před domácím publikem.

„Moc se těším. Loňská sezona byla velmi náročná a váhala jsem, jestli mám vůbec pokračovat. Ale pak jsem si řekla, že kdyby se mi povedlo dostat se do štafety, tak to bude úžasné,“ prohlásila.

2 Boj o krále stovky

Na hrách v Tokiu šokoval triumfem ve sprintu na 100 metrů. Ital Marcell Jacobs si zlato odvezl i z šedesátky na březnovém MS v hale. Před cestou do zámoří ale na měsíc a půl vypadl vinou zranění, které jej na poslední chvíli připravilo i o generálku na Diamantové lize ve Stockholmu. Ve venkovní sezoně se tak se světovou konkurencí ještě nepoměřil.

„Do Eugene jsem dorazil s předstihem, abych otestoval své tělo. Toužím se dostat na nejvyšší stupínek, ale tahle slova píšu s trochou hořkosti,“ vyznal se na Instagramu, že si představoval lepší přípravu.

Šanci tak větří Američané Fred Kerley a Trayvon Bromell, kteří na konci června na národním mistrovství právě v Eugene zaběhli skvělé časy 9,76 a 9,81. Zlato bude obhajovat další domácí hvězda Cristian Coleman.

Finále stovky je na programu v sobotu v 19:50 tamního času, tedy v neděli ve 4:50 SELČ.

3 Koulaři zaútočí i na světový rekord

Narodil se v městečku Boring, které leží jen dvě hodiny cesty od Eugene. Proto by bylo nanejvýš symbolické, kdyby koulař Ryan Crouser právě zde získal titul mistra světa, který mu ve sbírce stále chybí.

V roce 2019 v Dauhá o něj přišel o jediný centimetr, stříbro bral i letos v hale. A tak si buďte jistí, že dvojnásobný olympijský šampion a držitel světového rekordu má o motivaci postaráno.

„Vtipkujeme, že je to takové mé prokletí. Doufám, že letos už to vyjde.“

Americký koulař Ryan Crouser jako vítěz Diamantové ligy v Curychu

V Eugene se mu -⁠ možná i díky blízkosti rodiště -⁠ neobyčejně daří. Loni tam při národním šampionátu stanovil nový světový rekord 23,37 metru, před pár týdny na stejné akci přidal výkon 23,12.

Konkurence krajana Joea Kovacse, Toma Walshe z Nového Zélandu či Brazilce Darlana Romaniho jej může vyhecovat k dalšímu přepsání historických tabulek.

Soutěž koulařů - bez Čecha Tomáše Staňka, který doléčuje zranění - začne v neděli v 18:27 tamního času (v pondělí ve 3:27 tuzemského).

4 Co ukáže zraněný fenomén Warholm?

Závod naposledy dokončil loni v září. Když norský překážkář Karsten Warholm na začátku června poprvé vyběhl v letošním roce, kvůli zranění zadní strany stehna do cíle nedorazil. Ne, takto si olympijský šampion z Tokia, kde stlačil světový rekord na 45,94 vteřiny, sezonu nepředstavoval.

Přesto na MS, kde má obhajovat tituly z posledních dvou šampionátů, startovat chce.

„Není to ideální situace, v tréninku jdu tak na 96 procent a nic necítím. Ale co udělají ty čtyři procenta, to nevím. Vždycky chci bojovat o nejlepší výsledek, nepojedu do Eugene jen proto, abych se zúčastnil nebo běhal jen tak,“ ujistil.

Ve svém běžném rozpoložení konkurenci jasně převyšuje, čas na zotavení má už jen do soboty, kdy začnou rozběhy čtyřstovky překážek. Finále pak v programu figuruje v úterý 19:50 místního času (středu 4:50 českého).

5 Semenyaová na MS po pěti letech

Závod žen na 5000 metrů bude zřejmě nejkontroverznější disciplínou mistrovství. Představí se v něm totiž Jihoafričanka Caster Semenyaová, jež kvůli vysoké hladině testosteronu v těle nesmí závodit na osmistovce, kterou ovládla na hrách v Londýně a Riu.

Jenže před třemi lety po zásahu Světové atletiky, která vyloučila závodnice s příliš vysokou hladinou mužských hormonů způsobenou odlišným sexuálním vývojem z tratí od 400 do 1500 metrů, musela přejít k vytrvalostním běhům, jelikož odmítla hormonální léčbu.

Přestože nyní na pětikilometrové trati výrazně zaostala za limitem pro účast v Eugene, po odhlášení mnoha soupeřek si zajistila start na své první vrcholné akci od MS 2017. Do rozběhů zasáhne ve středu, do případného finále příští sobotu.

6 Tři adeptky, ale jen jedno zlato

Hned tři hvězdná jména se poperou o titul v závodě na 400 metrů překážek žen. Čerstvou držitelku světového rekordu Sydney McLaughlinovou budou nahánět další Američanka Dalilah Muhammadová a Nizozemka Femke Bolová.

Prvně jmenovaná před dvěma týdny na několikrát zmiňovaném národním šampionátu v Eugene stanovila nové historické maximum na čase 51,41. Ovšem stejně jako Crouser světové zlato ještě nezískala.

„Chceme světu předvést pořádnou show,“ slibuje před MS. „Očekávám rychlé závody. Všechny chceme minimálně na stupně vítězů.“ Bolová si v posledním startu před Eugene vylepšila sezonní maximum, Muhammadová je zase nabuzená po zdravotních problémech.

Kdo z trojice uspěje? Rozsoudí je až finále příští pátek od 19:50 oregonského času, tedy v sobotu od 4:50 českého.

7 Přidají čeští oštěpaři další šok?

Nejspíš jediná disciplína, v níž mají šanci na medaili čeští reprezentanti. Stačí vzpomenout na loňské Tokio, kde Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý zabrali stříbrný a bronzový stupínek. Oba jsou namotivovaní i na Eugene, jenže budou čelit silné konkurenci.

Hned šest borců letos poslalo oštěp za 89 metrů. Nejdál, až za 93 metrů, se dostal obhájce světového titulu Anderson Peters z Grenady. Druhý hod tabulek patří Vadlejchovi, který při vstupu do sezony předvedl 90,88.

„Celou sezonu jsem směřoval k Eugene, před posledním startem na Diamantové lize ve Stockholmu jsme tréninkové napětí začali pouštět a závod ukázal, že jsem na tom dobře. A že může být ještě líp,“ prohlásil Vadlejch před odletem.

Do kvalifikace půjdou Češi ve čtvrtek, do finále pak příští sobotu, předposlední den šampionátu, v 18:35 (v neděli 3:35 SELČ).

8 Další rekordman bez světového zlata

Spíše než se soupeři - zvlášť když mezi nimi nebude zraněný držitel posledních dvou titulů Sam Kendricks - bude tyčkař Armand Duplantis bojovat s vlastními historickými výkony.

V generálce na Eugene doma ve Stockholmu překonal výkonem 616 centimetrů své venkovní maximum, absolutní rekord vytvořil na letošním halovém MS ještě o čtyři centimetry výše.

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na halovém mistrovství světa v Bělehradě překonání světového rekordu.

„Mám pocit, že jsem rozhodně ve formě, abych získal titul a možná dokázal v Eugene něco výjimečného,“ vyhlásil.

Rovněž 22letý Švéd ještě neokusil nejcennější medaili z venkovního světového šampionátu. Musel by se stát malý zázrak, aby to platilo i po posledním dni mistrovství, kdy budou tyčkaři závodit.