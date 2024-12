Florbalisté vstoupili do MS výhrou 7:2 nad Norskem, dvakrát se trefil Rýpar

„Odpovídalo to tomu, co jsme od Norů čekali. Tedy tvrdý, přímočarý zápas. Není jednoduché do toho hrát, ale pomohl nám dobrý začátek a hru jsme kontrolovali. Máme výhru, protočili jsme všechny hráče, takže spokojenost. Vždycky se najdou pasáže ke zlepšení, ale je to dobrý vstup do turnaje,“ uvedl kouč Berka, který nechal odpočívat vedle brankáře Lukáše Bauera jen útočníka Filipa Langera.

V úvodní minutě po pohledné kombinaci první formace minul odkrytou branku Matěj Havlas, ale po 128 sekundách hry už se radovali úřadující vicemistři světa z vedení. Mikuláš Krbec přihrál z levé strany na pravou Filipu Formanovi, který poprvé překonal gólmana Markuse Jelsnese. V polovině utkání se po pasu Dominika Beneše tentokrát zprava do leva pohotově trefil Rýpar.

Berkův tým se sice neprosadil při vyloučení Markuse Lindgjerdeta, ale v 18. minutě překvapil norského gólmana od levého mantinelu střelou po zemi Filip Zakonov. Ozdobil svůj první start na MS brankou a celkově se prosadil v osmé duelu v národním týmu počtvrté. Za 50 sekund po akci Marka Beneše skóroval také Havlas.

Ve 23. minutě přidal pátý český gól z brejku po spolupráci s Adamem Delongem opět Rýpar. Češi potom nevyužili ani druhou početní výhodu při trestu Mariuse Pedersena. V čase 35:59 naopak při vyloučení kapitána Ondřeje Němečka skóroval Andreas Grönli a na šampionátu debutující Tomáš Jurco přišel o čisté konto.

„Není jednoduché chytat takový zápas. Soupeř toho tolik neměl, třeba pět minut nic a pak dvě tři šance z brejků. K tomu velcí chlapi v brankovišti, takže to pro něj nebyla jednoduchá premiéra. Myslím, že obstál na výbornou,“ zhodnotil Berka.

Pětibrankový náskok vrátil favoritovi 74 sekund před druhou pauzou Tomáš Hanák, který hrál také na šampionátu poprvé. „Jsem za to hodně rád. Chtěli jsme, aby hráli od začátku, aby měli fokus a byli připravení a nemuseli čekat někde na lavičce. Uvedli se dobře, sbírali asistence, góly, tohle se povedlo,“ pochvaloval si Berka zápisy debutantů na velké mezinárodní akci.

V závěrečném dějství se Norové ubránili i při trestu Sebastiana Kämpeho, který navíc v 51. minutě po spolupráci Joachimem Terjesenem skóroval. Při vyloučení Milana Meliše se stav také nezměnil a v čase 54:38 pečetil výsledek Němeček. Poslední 57 sekund ještě Seveřané odolali při dalším Pedersenově vyloučení.