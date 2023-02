Německé mistrovské oslavy. Davidová byla ve sprintu šestá, zaujala Voborníková

Davidová startovala jako třetí za rychlonohou přeběhlicí z běžeckého lyžovaní Lampičovou. Na prvních mezičasech za ní také zaostávala.

Díky kvapné a přesné položce vleže však Češka do druhého okruhu vbíhala s lepším mezičasem než Slovinka, která sice rovněž pálila přesně, nicméně pomaleji.

Zatímco Lampičová i první startující žena Ederová zcela zazdily stojku, česká závodnice k ní přijela sebevědomá, klidná.

Pět spolehlivých výstřelů, všechny terče dole.

Obhájkyně zlata z vytrvalostního závodu z posledního MS na Pokljuce pádila do cíle stanovit laťku hlavním favoritkám.

21:38, zářilo na tabuli.

Čas, který nakonec neodolal před pěti závodnicemi. A to především kvůli pomalejšímu běhu české biatlonistky.

Markéta Davidová během sprintu na MS v Oberhofu.

„Bylo to těžký. Trošku mě mrzí, že není lepší běžecká forma, ale jinak jsem spokojená,“ hodnotila v cíli pro Českou televizi Davidová, jež na trati zaznamenala až třiadvacátý běžecký čas s mankem necelé minuty na vítěznou Němku.

V lítém boji o první individuální zlato z Oberhofu se střetly Herrmannová-Wicková a Hanna Öbergová, které podobně jako Davidová vynulovaly obě položky.

K tomu navíc přidaly i elitní běh. Ještě před posledním okruhem měla navrch Švédka, Němka však závěrečný úsek zvládla před bouřlivým publikem o dvanáct sekund lépe a zvítězila o necelé tři vteřiny. Poprvé v kariéře tak získala na MS zlato ve sprintu. Před čtyřmi roky se jí totéž podařilo ve stíhacím závodě.

Tři nejlepší biatlonistky ze sprintu na MS v Oberhofu. Zlva stříbrná Švédka Hanna Öbergová, vítěná Němka Denise Herrmannová-Wicková a třetí Linn Perssonová ze Švédska.

Na třetí pozici se dlouho držela Norka Marte Röiselandová. O medailový návrat však suverénku loňského ročníku připravila Švédka Linn Perssonová.

Voborníková se vyrovnala Davidové

První individuální závod na světovém šampionátu v kariéře a k tomu hned životní výkon. Dvaadvacetiletá Voborníková se nerozklepala, ba naopak.

Na střelnici chybovala jen na stojce a zaskvěla se na lyžích.

„Měla jsem hrozný nástřel, takže jsem ráda, že se mi povedla ležka. U stojky už nevím, co říct. Je to poněkolikáté, bylo to zbrklé,“ litovala Voborníková.

„Ale v těchto podmínkách jsem spokojená. Jelo se mi velmi dobře, i když bych druhé kolo mohla jet rychleji, měla jsem super lyže,“ uznala talentovaná závodnice, která byla dosud ve Světovém poháru nejlépe jednadvacátá při letošní stíhačce na Pokljuce.

Na lyžích tentokrát ztratila na parťačku z reprezentace Davidovou pouze pět sekund, na nejrychlejší Němku rovnou minutu.

Do nedělního stíhacího závodu pronikne i přes čtyři chyby na střelnici i Lucie Charvátová, která skončila na 59. místě. Eliška Václavíková měla sice o dva omyly méně, pomalejší běh ji však při debutu na mistrovství světa odsunul až na 65. místo. Dva terče nechala i poslední česká závodnice Tereza Vinklárková, která na vítěznou Němku ztratila přes čtyři minuty a skončila při svém prvním sprintu na MS na 85. místě.