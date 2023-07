Francouz Marchand překonal na MS nejstarší rekord, zaskvěla se i Titmusová

Francouz Léon Marchand překonal nejstarší světový rekord v dlouhém bazénu. V polohovém závodě na 400 metrů o něj na mistrovství světa připravil Michaela Phelpse, který ho držel 15 let od olympijských her 2008 v Pekingu. Byl to druhý světový rekord úvodního dne soutěží v bazénovém plavání na šampionátu ve Fukuoce. O ten první se postarala v závodě na 400 metrů volným způsobem olympijská vítězka Ariarne Titmusová z Austrálie.