Fišerová a Krejčí vypadli na MS v osmifinále kayakcrossu, vyhráli Britové

Fišerová dobře odstartovala, ale pak několikrát zaváhala a skončila třetí za Švýcarkou Alenou Marxovou a Rakušankou Viktorií Wolffhardtovou. „Bohužel těch chyb tam bylo hodně. Asi jsem to úplně moc nezvládla. Myslím si, že tam byly prostory, kde jsem mohla zareagovat líp,“ litovala.

Doufala, že si v závěrečném dni šampionátu ve své oblíbené disciplíně spraví chuť po vyřazení v kvalifikaci kajaku a nezdaru v semifinále kanoistek. To se nepovedlo. „Nevím, co si z tohoto mistrovství odnést. Připravená jsem byla dobře, ale ty výsledky zdaleka nebyly takové, jaké jsme si představovala,“ posteskla si.

Před branami čtvrtfinále skončil i předloňský mistr Evropy do 23 let Krejčí. Ten se v cíli radoval z postupu ze druhého místa, ale pak se dozvěděl, že jeho kontakt s Polákem Tadeuszem Kuchnem rozhodčí dodatečně vyhodnotili jako příliš agresivní. „Počítal jsem s tím, že ten Polák pojede za Italem do levé brány. Doufal jsem, že pojedu sám do té pravé. Pak mě tam odstavil a jel jsem hned za ním. Pak nastávaly další povodné branky, kde jsem se ho držel, on zpomaloval. Já jsem do něj zezadu najel, za to jsem dostal ‚fault‘. Nevím, co jsem měl udělat jinak,“ kroutil hlavou jednadvacetiletý český reprezentant, na jehož úkor polský slalomář postoupil do dalšího kola.

Kayakcross tak v olympijském areálu Lee Valley pokračoval bez českého zastoupení. Na vrchol se k radosti domácích fanoušků propracovali Britové. Potřetí získal světové zlato v této disciplíně Clarke, který po sobotním triumfu na kajaku získal v Londýně druhý titul. Z prvního individuálního zlata na MS se radovala Woodsová, která už na tomto šampionátu vybojovala stříbro za krajankou Mallory Franklinovou mezi kanoistkami.

Čtyři konce už v kvalifikaci

Vít Přindiš na trati kayakcrossu na MS v Londýně

Kvalifikace se jezdí jako časovka, slalomáři jsou na plastových lodích v kayakcrossové trati sami. Loňská mistryně Evropy Fišerová měla pátý čas se ztrátou 2,13 sekundy na nejrychlejší Camille Prigentovou z Francie.

Z kvalifikace postoupilo dvacet nejlepších a pak dalších dvanáct účastníků ze zemí, které neměly v první dvacítce zastoupení. Vzhledem k tomu nestačila Amálii Hilgertové na osmifinále 24. příčka. Od postupu ji dělila zhruba půlsekunda. Tereza Kneblová obsadila 37. příčku, specialistka na tuto disciplínu Veronika Vojtová byla po technické chybě klasifikována jako šestašedesátá.

Krejčí se jako jediný prosadil ve stočlenném mužském startovním poli. Zařadil se na třináctou příčku. Kvalifikaci ovládl domácí mistr světa ze sobotního závodu kajakářů Joseph Clarke, za nímž nejlepší český reprezentant zaostal o 2,65 sekundy.

Bronzový medailista z Evropských her Přindiš měl třetí nejrychlejší čas, ale neprojel správě závěrečnou šestou branku, takže skončil hluboko v poli poražených na 84. místě. Šampion z Evropských her Tunka, který podobně jako Vojtová startoval na MS jen v této disciplíně, obsadil 26. místo a skončil 64 setin za postupem. Kanoista Lukáš Rohan chyboval hned na první brance a zařadil se na 98. pozici.