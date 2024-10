Muchová ve finále v Pekingu nestačila na Gauffovou, padla ve dvou setech

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open Muchová neúspěšně usilovala o druhý titul na okruhu WTA v kariéře. Doposud triumfovala jen před pěti lety v Soulu. V této sezoně prohrála druhé finále. V červenci nestačila v rozhodujícím utkání v Palermu na Číňanku Čeng Čchin-wen.

S loňskou vítězkou US Open Gauffovou prohrála osmadvacetiletá Muchová i třetí vzájemný zápas. Vloni na ni nestačila ve finále v Cincinnati a v semifinále US Open. Znovu proti ní nezískala ani set. V čínské metropoli doplatila na 24 nevynucených chyb, Gauffová jich udělala jen osm.

Muchová vs. Gauffová Reportáž z utkání

„Nakopala mi dnes zadek. Doslova a znovu. Zápasy proti mně musíš mít opravdu ráda,“ řekla Muchová soupeřce během pozápasového rozhovoru na kurtu. „Dneska to bylo opravdu těžké a (soupeřka) ukázala, jak skvělou sportovkyní je,“ doplnila česká tenistka.

O osm let mladší Gauffová získala osmý titul a okruhu WTA a sedmý na tvrdém povrchu. V Pekingu vyhrála jako první Američanka po 11 letech. Naposledy tu z jejích krajanek triumfovala v roce 2013 Serena Williamsová. Gauffová si v novém pořadí světového žebříčku polepší na čtvrté místo. Muchová, která vinou zraněného zápěstí vynechala první polovinu sezony, poskočí ze 49. příčky na třicátou.

„Chtěla bych Karolíně pogratulovat. Je skvělé ji vidět zpět na tour a je úžasné, jak se vrátila do sezony po všech svých zraněních. Je to skvělá hráčka a věřím, že bude hrát ještě spoustu finálových zápasů,“ řekla Gauffová, která vyhrála první turnaj s novým trenérem Mattem Dalym. „Šlo to dobře,“ doplnila rodačka z Atlanty.

Olomoucká rodačka Muchová nevstoupila do utkání dobře a po ztraceném servisu prohrávala 0:3. V šesté hře přišla česká hráčka o podání ještě jednou a do setu už se nedokázala vrátit. Jediný brejkbol si vypracovala až v závěru, nevyužila ho a úvodní sadu prohrála za půl hodiny. Muchová ztratila set teprve podruhé na turnaji, do té doby se jí to stalo jen ve čtvrtfinále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Na začátku druhého setu měla svěřenkyně trenéra Emila Miškeho jednu z mála šancí na zdramatizování duelu. Hned zkraje získala brejk a ujala se vedení 2:0. Poté ale Muchová dvakrát servis neudržela a Gauffová čtyřmi hrami za sebou vývoj otočila.

Česká hráčka přišla nakonec o podání i v devátém gamu, poté co hned při prvním mečbolu zahrála míček do autu.