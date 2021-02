Muchová po vydřeném postupu: Pracovala jsem hodně na psychice, to i v předchozím zápase hrálo velkou roli

Melbourne Za vítězství ve čtvrtém kole se grandslamové trofeje neudělují, Karolína Muchová ovšem v pondělním zápase s výše postavenou Belgičankou Elise Mertensovou předvedla výkon hodný šampionky. I díky pozoruhodné sebedůvěře a odvaze už je na Australian Open ve čtvrtfinále.

Turnajová pětadvacítka v prvním setu proti nasazené osmnáctce otočila skóre z 0:4 a 2:5 na 7:6, přičemž výborně zvládla těsný tie break 7:5.

Napodobila tak obrat z předchozího mače s Karolínou Plíškovou, v němž ve druhé sadě ztrácela už 0:5.

Zvlášť statečně si počínala v klíčových chvílích. Využila 5 ze 6 brejkbolů. Vypálila 25 vítězných úderů, o 10 víc než Mertensová. Zabodovala ve 13 z 21 náběhů na síť.

Napínavou partii brilantně zavřela při svém podání. Kdo čekal, že se v Aréně Margaret Courtové rozklepe, mýlil se.



Eso - 15:0. Eso - 30:0. Zakončení bekhendovým volejem nad hlavou - 40:0. A větší jistota při výměně od základní čáry. Hra, sada, zápas... Muchová! 7:6, 7:5.

„Začala jsem pomaleji,“ hodnotila na tiskovce. „Elise hrála dobře. Tlačila mě a skoro vůbec nekazila. Já jsem pořád bojovala, i za stavu 0:4 jsem se prala o každý bod. Snažila jsem se vrátit co nejvíc míčků přes síť a pak zaútočit.“

Co vám letělo hlavou, když jste kráčela na kurt na poslední game?

Po pravdě nic moc. Jen jsem si opakovala, ať se soustředím na další fiftýn. Snažila jsem se skóre vypustit z hlavy. Soustředila jsem se jen na servis.

Obstála jste ve zlomových okamžicích. Jak si toho vážíte?

Hodně! Vždyť jsem na psychické odolnosti pracovala. Vymazávání pokažených balónů z hlavy. Koncentrace jen na daný moment. To i v předchozím zápase hrálo velkou roli.

Co jste před odchodem z kurtu nakreslila na kameru? Byla to moucha?

(smích) Ne, to je africký symbol, který máme jako znak naší skupiny s Jardou (Blažkem), Davidem (Kotyzou) a dalšími členy týmu. Znamená houževnatost a odolnost. Začátek sezony pro nás nebyl moc lehký. Chtěla jsem je takhle domů pozdravit.

Už jste se po utkání stihla spojit s trenérem Davidem Kotyzou?

Jo, vždycky mu volám. Ozvala jsem se mu, jak jsem vlezla do ledové koupele. Smáli jsme se, byl to rychlý hovor.

Co vám povídal?

Gratuloval mi a říkal, že měl strašné nervy. Ale samozřejmě byl šťastný.

Jak strávíte volné úterý třeba i s ohledem na poraněný břišní sval?

Myslím, že zítra půjdu trénovat až nějak později, abych aspoň na tři čtvrtě dne trošku vypnula od tenisu. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme se určitě projít do parku. Udělám si malé volno.