Úder roku! Muchová ohromila parádou za zády, příště vyzve bývalou šampionku

Parádičku vystřihla v prvním setu za stavu 4:1 a 15:40. V nouzi zahrála vysoký lob těsně za síť, její protivnice zasmečovala na střed kurtu a zdálo se, že je konec. Jenže Muchová vytáhla neskutečný úder za zády, kterým Volynetsovou dokonale přelobovala, a vzápětí zaúřadovala vlastním důrazným forhendem.

Oficiální účet US Open na sociální síti X okamžitě označil její povedený kousek za „úder roku“.

„Míč jsem přeběhla a měla ho za zády, tak jsem ho zkusila nějakým způsobem vyškrábnout. A povedlo se to zrovna takhle,“ popisovala tenistka, jak se jí zákrok podařil. „Měla jsem trochu štěstí, že míč spadl do kurtu. Usmívala jsem se a říkala si: Wow, to byl dobrý úder. Ale ten game jsem prohrála, takže jsem se znovu musela soustředit.“

Nicméně v dalším průběhu v převaze pokračovala a za hodinu a půl oslavila postup do druhého kola. Zdárně se tak vrátila na místo, kde před rokem zažila vynikající úspěch, ale zároveň si přivodila vážné potíže se zápěstím, kvůli nimž musela na operaci a pauzírovala skoro deset měsíců.

„Každý zápas je pro mě dobrý, potřebuju si jimi projít. Musím zase zjistit, jak hrát za určitých stavů, to je pro mě největší zkušenost,“ připomněla, že v sezoně zatím stihla jen dvanáct singlových duelů. „Ale cítím se dobře.“

Loni ve Flushing Meadows zazářila postupem mezi nejlepší čtyřku, v součtu s předchozí finálovou účastí na Roland Garros vystřihla působivou sezonu. Jenže grandslam v New Yorku zůstal na dlouhou dobu jejím posledním soutěžním startem.

Při tréninku před čtvrtfinále si totiž ošklivě pochroumala zápěstí, a přestože v turnaji zvládla pokračovat, v semifinále nestačila na pozdější šampionku Coco Gauffovou a poté se musela věnovat dlouhé rekonvalescenci.

Od letošního června už se na kurtech prohání znovu, snaží se dostat do bývalé pohody, což se jí daří se střídavými úspěchy. Na antuce v Palermu postoupila do finále, ve Wimbledonu a na olympijských hrách skončila hned na úvod.

„Přišlo mi, že od doby, co jsem se vrátila, jsem se nezastavila,“ ohlíží se. „Po olympiádě jsem byla v Praze snad dva dny a zase jsem letěla do Cincinnati. Trochu si na ten rychlý kolotoč zase zvykám.“

Zdařilý výsledek z US Open by se jí náramně hodil, neboť zde obhajuje obří porci bodů za semifinále. Hrozí jí pád hluboko do druhé stovky pořadí, byť má vzhledem k dlouhé zdravotní pauze stále možnost využít na některé budoucí akce chráněný žebříček.

„Minulý rok jsem tu byla jako hráčka top 10, měla jsem toho spoustu nahraného a byla jsem nasazená. Teď jsem v jiné situaci, takže se na to snažím nemyslet,“ zdůrazňuje.

Hned ve druhém kole se bude muset pořádně činit, aby si šanci na napodobení loňského výsledku udržela. Vyzve totiž dvojnásobnou šampionku US Open Naomi Ósakaovou, jež se letos vrací k tenisu po mateřské pauze.

„Vždycky měla skvělý servis. Ať na ni zahrajete cokoliv, přiletí vám zpátky pumelice,“ uvědomuje si Muchová. „Proti Volynetsové jsem měla na údery čas, takže čekám velký rozdíl.“

Ale třeba se jí znovu povede nějaká finta, díky níž se odrazí za vítězstvím.