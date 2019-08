Murray kvůli zdraví vynechá US Open. Chci se vrátit na potřebnou úroveň ve dvouhře, přeje si

Winston-Salem Trojnásobný grandslamový vítěz Andy Murray bude pokračovat v návratu k tenisu po druhé operaci kyčle příští týden ve Winston-Salemu. Na turnaji se dvaatřicetiletý Brit představí ve dvouhře a vynechá následné US Open, kde nebude startovat ani ve čtyřhře.

„Je úžasné tady mít tenistu, který vyhrál tři grandslamy a byl světovou jedničkou,“ pochvaloval si ředitel turnaje ve Winston-Salemu Bill Oakes.

Murray absolvoval první zápas dvouhry od lednového Australian Open a následné operace v pondělí v Cincinnati. S Francouzem Richardem Gasquetem prohrál za půldruhé hodiny 4:6, 4:6 a po zápase potvrdil, že již dříve odmítl divokou kartu na US Open, neboť si nebyl jistý svým zdravotním stavem.

Ve Flushing Meadows se bývalá světová jednička nepředstaví na rozdíl od Wimbledonu ani v mužské či smíšené čtyřhře, protože chce veškerou snahu napnout k singlovému comebacku. „Chci se vrátit na potřebnou úroveň ve dvouhře a rozhodl jsem se, že k tomu teď budu směřovat veškerou svou energii. Kdybych hrál debla a mix na US Open, bylo by to pár týdnů, které by to všechno zpomalilo,“ řekl BBC Murray, jenž zvažuje účast na challengeru v New Havenu, který se bude hrát v druhém týdnu US Open.