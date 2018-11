Musíme udělat další krok dopředu, burcuje Hamilton. Soupeře vidí v Red Bullu

SAO PAULO/PRAHA Závodník formule 1 Lewis Hamilton prohlásil, že se svých rivalů nebude bát ani příští rok. V případě titulu v dalším ročníku by si připsal už šestou výhru v nejprestižnější motoristické soutěži.

Britský pilot je po zisku pátého vítězství v šampionátu v povznesené náladě.

Naposledy v Brazílii mu vítězství „spadlo do klína“, když se suverénně jedoucí Max Verstappen srazil s o kolo zpět jedoucím Estebanem Oconem. Pilot Mercedesu si tak trochu překvapivě vyjel další první místo, letos už desáté.

Tato výhra jen potvrdila prvenství stáje Mercedes v Poháru konstruktérů.

Do příštího roku ale vyroste britskému jezdci silná konkurence v podobě tandemu v barvách stáje Red Bull: Max Verstappen – Pierre Gasly. Už letos předváděl první jmenovaný hodně zajímavé výsledky. Navíc je mu teprve 21 let, a na trati je značně nepředvídatelný.

„Věřím tomu, že to náš tým znovu zvládne,“ říká ale Hamilton. „Záleží jen na tom, kolik práce věnujeme přípravě na nadcházející ročník. Musíme zkrátka udělat další krok dopředu,“ konstatuje.

Mercedes letos ovládl deset zápasů, v nichž zvítězil Brit. Jeho týmový kolega Valtteri Bottas se z výhry neradoval, a to i kvůli tomu, že v několika případech musel přepustit svou pozici Hamiltonovi. Nenesl to moc dobře, a dokonce jednou byl nucen zasáhnout i šéf týmu Toto Wolff.

„Nejsem nejlepší ve všem. Vždy existují oblasti, v nichž se můžeme zlepšit. Ale máme opravdu dobrý základ, kterého se chceme držet. Jako řidič také musím nacházet oblasti, v nichž mohu být lepší,“ dodal Hamilton.

Do konce letošního seriálu formule 1 chybí jediný závod, a to v Abu Dhabí. Mistrovské trofeje už jsou rozdány. To ale Hamiltonovi nebrání v tom, aby se pokusil získat svou jedenáctou letošní výhru, a případně i jedenáctou pole position.