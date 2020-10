Na konci kariéry chci mít nejvíce grandslamových titulů ze všech, přeje si Nadal po triumfu na French Open

Paříž Jeden z největších úspěchů v historii sportu. Když taková slova pronese sám tenisový velikán Roger Federer, jde opravdu o mimořádnou věc. Ale třináctý titul z Roland Garros v podání Rafaela Nadala si přesně takové označení zaslouží. Španělský vládce antuky v nedělním finále v Paříži zničil Novaka Djokoviče ve třech setech a v celkovém počtu dvaceti grandslamových trofejí se dotáhl právě na švýcarského gratulanta.

Přitom letos měla být pro Nadala pouť k Poháru mušketýrů jedna z nejsložitějších vůbec. Netradiční podzimní termín turnaje, jiný obraz hry kvůli počasí, absence pořádné zápasové praxe, vše pro něj bylo na letošním antukovém svátku jinak.

„Těžké míče, těžká antuka, chladné počasí. A já bych řekl, že to mojí hře docela pasuje,“ naznačoval po druhém kole svou možnou výhodu hlavní konkurent španělského krále Srb Djokovič.

Rovněž on však byl nakonec na míle vzdálen od toho, aby Nadala vůbec jen ohrozil. Ve finále, v němž se čekala vyrovnaná řež a možná i změna zavedených pořádků, první hráč světa utržil výprask 0:6, 2:6 a 5:7.



Navzdory všem netradičním okolnostem tak vítěz přeci jen zůstal stejný.

Nadal si bez ztráty setu dokráčel ke třináctému pařížskému titulu za šestnáct let, celkově má na antukovém grandslamu neskutečnou bilanci 100 vítězství a pouhé dvě porážky.

„Je to pro mě velké osobní zadostiučinění, protože v takových podmínkách, jaké byly letos, bych už nikdy nechtěl podobný turnaj hrát,“ vyprávěl čerstvý šampion. „Ale podařilo se mi zůstat pozitivní za všech okolností, proto je toto Roland Garros jedním z těch, které pro mě mají větší hodnotu.“

O čem ještě na tiskové konferenci hovořil?

O výkonu ve finále: „Hrál jsem úžasný tenis. Nemůžu říct nic jiného, protože porazit ho takovým výsledkem není možné bez toho, abyste hráli skvěle. Předvedl jsem svou nejvyšší úroveň tehdy, když jsem potřeboval, na což jsem velmi pyšný.“

O pomstě za finále loňského Australian Open, kde jasně vyhrál Djokovič: „Nejsem velký fanoušek odvet, zkrátka akceptuji, když věci nejdou v můj prospěch. V Austrálii hrál úžasně, tady to bylo hlavně v prvních dvou setech naopak. Ale nemám lepší pocit z vítězství 6:0, 6:2 a 7:5, než bych měl z vítězství 6:4 v pátém setu. Možná je vyhrát těsně ještě krásnější.“



O pochybách, že jej proti Srbovi bude limitovat malá zápasová praxe: „Samozřejmě jsem měl obavy, ty jsou součástí života. Ale jak vždy říkám, obavy jsou pro mě dobré, protože díky nim se nepovažujete za příliš dobrého. A i když jsem před zápasem měl pochyby, tak můj tenis a sebevědomí tady rostly každým dnem.

O radosti z dalšího titulu do sbírky: „Kdybyste mi před měsícem a půl řekli, že znovu vyhraji tuto trofej, řekl bych, že tento rok to bude nejspíše příliš složité. Ale ve sportu se věci mění rychle. Udělal jsem vše, co jsem měl, s podporou svého týmu. Že jsem hrál ve finále na takové úrovni, je zásluha všech, kteří mi pomáhali.“

O spoře zaplněných tribunách, kam pandemie pustila jen tisíc diváků: „Pro mě je to samozřejmě velmi důležitý den, ale nejsem hloupý, situace po celém světě je stále velmi smutná. Finále jsme si neužili tolik jako když diváci vytvářejí atmosféru, ale naštěstí můžeme trénovat a hrát náš sport. Nemůžeme dostatečně poděkovat ATP a organizátorům Roland Garros a US Open a všem, kdo vynaložili velké úsilí, aby se tenisové akce mohly konat i za takto složitých okolností.“



O gratulaci od Federera: „Zatím jsem ještě neměl čas nic zkontrolovat, ale děkuji Rogerovi za jeho slova. Jak všichni ví, pojí nás velké přátelství, navzájem se velmi respektujeme. Myslím, že je šťastný, když vyhrávám, stejně jako já jsem rád, když se daří jemu.“



O vyrovnání Švýcara v počtu dvaceti grandslamových titulů: „Nikdy jsem neskrýval, že bych chtěl kariéru zakončit jako hráč s největším počtem grandslamových titulů. Ale musím si za tím jít svou cestou. Nebudu přemýšlet, že Novak může vyhrát tento a Roger zase tenhle. Nemůžete být vždy nešťastní, že váš soused má větší dům, větší loď nebo lepší mobil než vy. Musíte žít svůj vlastní život.

To jsem také dělal celou svou kariéru, snažím se sledovat svou cestu a každý den odvádět to nejlepší. Samozřejmě že mi na rekordech záleží, jsem velký fanoušek sportovní historie obecně. Hodně to respektuji a že rekord sdílím s Rogerem, pro mě znamená hodně.“