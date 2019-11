Na kritiku odvětil Satoranský českým rekordem. ‚Museli jsme rychle zapomenout,‘ je si vědom

Chicago Tomáš Satoranský dal proti Atlantě 27 bodů – nejvíc, co kdy Čech v zápase NBA nastřílel. V Chicagu doufají, že je to obrat k lepšímu.

Basketbalista Tomáš Satoranský prožil skvělé poslední měsíce. V únoru se osmadvacetiletému rodákovi z Prahy narodila dcera. Pak odešel z utrápeného Washingtonu a podepsal kontrakt s Chicagem, který z něj udělal nejlépe placeného českého sportovce. V září navíc dovedl Čechy k historickému šestému místu na světovém šampionátu v Číně.

Úvod nového ročníku NBA však zastihl dvoumetrového rozehrávače v nedobré herní pohodě, která se přenesla i na celý tým Chicaga. Borci z „větrného města“ promarnili hned v prvním zápase solidní náskok proti slabému Charlotte, což předznamenalo podprůměrné výkony v dalších duelech. Tým, který měl podle expertů ve Východní konferenci útočit na play off, padl s Indianou a vyloženě se ztrapnil proti outsiderům z New Yorku a Clevelandu.

Kritika se snášela na všechny včetně Satoranského. Kvůli lukrativnímu kontraktu, zaručujícímu českému basketbalistovi celkem 30 milionů dolarů za tři roky, se mu změnila pozice v týmu a najednou se od něj čekalo víc. Statistiky jako po zápase s Knicks (2 body, 5 asistencí) nebo proti Charlotte (2 body, 3 asistence) si už prostě jako hráč základní pětky nemůže jen tak dovolit. A nic naplat, že Satoranský nikdy nebyl vyloženě střílející hráč a k asistenci mu musí dopomoci spoluhráči úspěšnou střelbou, což v úvodu sezony drhlo.

Fanoušci začali na sociálních sítích volat po změně základní sestavy. Do ní se měl místo Satoranského přesunout nadějný nováček Coby White, který sice pro spoluhráče pozice příliš nevytváří, v přípravě i úvodu sezony ale předvedl několik solidních střeleckých představení. Kritika českého rozehrávače vyburcovala. Když se navíc přidal ztracený zápas s favorizovanými Lakers, ve kterém Chicago promarnilo nadějný devatenáctibodový náskok, řekl si Satoranský dost. „Byli jsme všichni hodně frustrovaní a já se rozhodl, že to budu ventilovat větší agresivitou v dalším zápase,“ říkal Satoranský ve středu večer po duelu s Atlantou.



V souboji mladých týmů s ambicemi na play off za to borec s 31 na dresu od začátku vzal a sedmi body v první čtvrtině pomohl svému týmu ke dvoucifernému vedení. O to už borci z Chicaga nepřišli hlavně zásluhou Satoranského, který si 27 body vylepšil osobní maximum a zároveň stanovil nový český střelecký rekord NBA, který sám držel od února 2018. Navíc byl i efektivní při střelbě, když na své body spotřeboval jen 13 střeleckých pokusů a trefil i čtyři trojky.

Přidal osm doskoků a sedm asistencí a stal se jednoznačně nejlepším hráčem zápasu. Také totiž skvěle ubránil hlavní hvězdu soupeře Traeho Younga, který v sezoně ještě nedal pod 29 bodů, ale v duelu se Satoranským skončil jen na devíti. „Museli jsme rychle zapomenout na to, že jsme skoro porazili jeden z nejlepších týmů a museli se vzchopit na jiném hřišti. To se povedlo a snad to pro nás bude zlomový moment. Doufám, že tohle utkání nám pomůže, protože jsme v něm byli kompaktní po celých 48 minut, a jsem rád, že se mi podařilo dovést kluky k tomuhle vítězství i s novým osobním rekordem,“ dodal spokojeně Satoranský.