Na Piancavallo vystoupal jako první Hart. Kelderman útočil, Almeida ale růžovou uhájil

Poslední etapa druhého týdne italského Gira nabídla i to nejtěžší z dosavadního závodu. Na 185 kilometrech číhala celkem 4 hodnocená stoupání, cíl stál v lyžařském středisku Piancavallo. A viděl velkou bitvu favoritů. Zaostali Vincenzo Nibali nebo Jakob Fuglsang. Naopak k růžovému dresu se přiblížil Wilco Kelderman. Ale jen přiblížil. I dál Giro vede Joao Almeida.

To nejtěžší z dosavadního Gira.

Přesně to na závodníky čekalo na závěr druhého týdne italské Grand Tour. Celkem 185 kilometrů z Base Aerea Rivolto až do lyžařského střediska Piancavallo a po cestě další tři kopce druhé kategorie.

Takové bylo nedělní menu.

Chvíli to vypadalo, že by o vítězství v etapě mohli bojovat cyklisté v úniku, do kterého se vydalo celkem 11 jmen. Jenže pod závěrečný kopec měl Rohan Dennis, který jel v tu chvíli už na čele sám, k dobru jen necelé dvě minuty.

A to bylo málo.

Devět kilometrů před cílem byl i Dennis pohlcen týmem Sunweb, který jel doslova brutální tempo.

Až takové, že z něj rychle odpadli třetí muž průběžné klasifikace Pello Bilbao, čtvrtý Brandon McNulty, sedmý Domenico Pozzovivo, devátý Patrick Konrad nebo dvanáctý Jakob Fuglsang.

O chvíli později už nestačil ani Vincenzo Nibali.

S Wilkem Keldermanem a jeho dvěma domestiky (Chris Hamilton, Jai Hindley) se tak drželi jen Joao Almeida, jeho stájový kolega Fausto Masnada, pak také Rafal Majka a Tao Hart.

Všichni další favorité ztráceli.

A útoky neustávaly.

Po Hamiltonovi totiž ještě navýšil tempo Hindley a s ním už zůstali jen Hart s Keldermanem. Byl to jasný útok na růžový trikot Joaa Almeidy, které stejně jako Majka ztrácel sekundu za sekundou.

Ale držel se a bojoval.

Dlouho vedoucí trojku držel na 20 sekundách, pak z toho bylo 30. To se Almeida stále virtuálně držel v růžovém.

A zvládl to až do cíle.

Sto metrů před páskou z vedoucí skupiny nastoupil Tao Geoghegan Hart a ani Kelderman nenašel odpověď. Hart si tak dojel pro první triumf na závodech Grand Tour.

A hlavně, také pro páté etapové prvenství Ineosu na tomto Giru. Skvělá náplast na brzké odstoupení Gerainta Thomase.

„Každý v našem týmu byl v nejlepší čtyřce etapy alespoň jednou, máme skvělý tým. Já jsem bohužel ztratil nějaký čas v úvodní časovce, byli jsme tu pro Gerainta, to byl prvotní cíl. Pak se všechno změnilo. Jsem šťastný, že jsem vyhrál, je to pro mě obrovský úspěch. Teď zabojuju v celkovém pořadí,“ usmál se vítěz.

S dvousekundovým odstupem projel cílem Kelderman, Alemeida ztratil 37 sekund a to stačilo. Růžový trikot mladý Portugalec udržel o 15 sekund.

Minutu a půl ztratili Majka s Konradem, o dalších pár vteřin zpět dojeli do cíle Knox, Bilbao, Fuglsang, Nibali a Masnada.

Největším skokanem dne je tak Jai Hindely, který se posunul o 7 míst na průběžně třetí příčku. Stejný posun zaznamenal i Hart, který je čtvrtý.

Oba už ale na vedoucího Almeidu ztrácí téměř tři minuty.

Jak se vše odehrálo

Z ranveje. Už v 11.05 se cyklisté postavili k neutrálnímu startu na letišti Base Aerea Rivolto. Z reproduktorů hrála hudba z Top Gunu. Čekala je sice sedmá nejkratší etapa tohoto ročníku, přesto měla 185 kilometrů.

Tvrdý den. Co do profilu trati šlo ale o jednu z nejtěžších etap letošního Gira. Celkem čtyři hodnocená stoupání, z toho tři druhé kategorie a závěrečný na kopec první kategorie – Piancavallo.

Bez Molana. Na startu už se neobjevil Juan Sebastian Molano, vrchní rozjížděč spurtů Fernanda Gavirii, který v sobotní časovce nepříjemně upadl. Ještě se zvedl a časovku dokončil, v neděli už ale nepokračoval.

Jedenáctka v čele. Únik dne se zrodil velmi rychle, ale dlouho měl jen 20 sekund k dobru. Prakticky až pod první stoupání, které startovalo na 50. kilometru držel peloton jedenáctku hodně blízko.

De Gendt jede. Jedním z jedenácti cyklistů, kteří se do úniku dostali byl i Thomas De Gendt. Spolu s ním třeba i Govanni Visconti, Rohan Dennis, Davide Villela, Dani Navarro nebo šestnáctý v průběžném pořadí Sergio Samitier. Postupně si vypracovali až sedmiminutový náskok.

Brambilla končí. V sobotu ze závodu odstoupil Giulio Ciccone, v průběhu nedělní etapy pak i Gianluca Brambilla. Tým Vincenza Nibaliho tak na Giru zůstával už jen v pěti.

Visconti do modré. Na první dvě vrchařské prémie vyjel nejrychleji Giovanni Visconti, který se díky tomu dostal do čela vrchařské soutěže.

Dennis sám. Na předposledním kopci dne Pala Barzana se zbytku uprchlíků zbavil Rohan Dennis a 46 kilometrů před cílem už jel pouze sám. Na peloton měl k dobru necelé čtyři minuty, ale náskok rychle klesal. Pod Piancavallem už to byly jen necelé dvě minuty.

Favorité trpí. Už devět kilometrů před cílem byl Dennis dojet a z vysokého tempa odpadali Bilbao, McNulty, Pozzovivo, Fuglsang, po chvíli taky Nibali i Konrad.

Skvělý Hindley. Další zrychlení Jaie Hindleyho odpáralo i Joaa Almeidu s Rafalem Majkou a vepředu s ním zůstali jen Kelderman a Hart.

Ineos popáté. Takhle už to zůstalo a pro pátý etapový triumf pro Ineos v závěru dojel Tao Hart. Díky tomu se také posunul na čtvrté místo průběžného pořadí. Za Almeidu, který tak i do třetího týdne vjede jako lídr Gira.