Na Serenu s Venus tě nenasadíme, rozhodla Americká tenisová federace o suspendaci sudího Ramose

New York Tenisový rozhodčí Carlos Ramos nebude na základě loňské dohry finále US Open soudcovat žádné zápasy Sereny Williamsové a její sestry Venus v New Yorku, rozhodla Americké tenisové asociace. „Nepotřebujeme něco podobného znovu riskovat," říká šéfka Americké tenisové asociace Stacey Allasterové.

Španělský rozhodčí Carlos Ramos soudcoval loňské finále US Open mezi Serenou Williamsovou a Naomi Ósakaovou, které tehdy dvacetiletá Japonka proti svému idolu v New Yorku nečekaně ovládla 6:2 a 6:4. Její premiérové vítězství na grandslamu však bylo zastíněno kontroverzí. Andy Murray všechny překvapil. Nebude hrát na US Open, po 14 letech se představí na turnaji mimo ATP Šestatřicetiletá americká legenda absolutně neunesla průběh zápasu. Od sudího Carlose Ramose dostala celkem tři varování, postupně jí vzal trestný fiftýn a v závěru i game. Když si u rozhodčího několikrát stěžovala a hlasitě mu nadávala, nazvala ho také zlodějem. Při závěrečném předávání trofeje fanoušci dokonce ocenili nepříjemnou dohru pískotem, který patřil španělskému sudímu. „Nepotřebujeme něco podobného znovu riskovat. Během tří týdnů se bude v New Yorku hrát přes 900 zápasů, pro Carlose bude dost jiných utkání,“ cituje The New York Times slova šéfky Americké tenisové asociace Stacey Allasterové. Poslední grandslamový titul Sereny Williamsové se datuje do roku 2017. To Američanka v osmém týdnu těhotenství před narozením dcery Olympie porazila ve finále Australian Open, kde zdolala svoji sestru Venus 6:4 a 6:4 a přiblížila se s 23 grandslamovými tituly o jeden za záda legendární Margaret Courtové. Začátkem tohoto měsíce skrečovala Williamsová kvůli problémům se zády finále Rogers Cupu proti kanadské Biance Andreescuové, zranění ji minulý týden nedovolilo nastoupit ani k turnaji v Cincinnati.

To Ósakaová odstoupila během čtvrtfinále zmiňovaného podniku v Cinncinati, kde ve čtvrtfinále vzdala proti Sofii Keninové z preventivních důvodů přes US Open kvůli zranění kolena. „Já jen doufám, že se na mě Serena nezlobí. Je to jako s výchovou dětí. Něco v kuchyni vaříte, najednou přijde dítě a uvaří lépe než vy. Na jednu stranu jste na potomka hrdí, na druhou vás to nutí na sobě ještě víc pracovat,“ říká s odstupem času Ósakaová.