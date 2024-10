Poslední boj legend. Zůstaň, neopouštěj tenis, přemlouval Djokovič Nadala

Rafael Nadal (vpravo) a Novak Djokovič spolu pózují po zřejmě posledním vzájemném utkání, které sehráli na exhibici Six Kings Slam. foto: Reuters

Ani zdaleka nešlo o jejich nejvypjatější či nejpohlednější duel. Výsledek v podstatě předznamenal brejk už v prvním gamu, po němž měl Novak Djokovič nad Rafaelem Nadalem jasně navrch. To ovšem neznamená, že by se o jejich sobotním zápase na exhibici Six Kings Slam v Rijádu nemluvilo. Naopak. Dva tenisoví velmistři se spolu utkali naposledy a uzavřeli rekordní rivalitu, jež čítá 61 mačů.