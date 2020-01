Nadal nezvládl tiebreaky a v Melbourne končí ve čtvrtfinále. Světovou jedničku vyřadil Thiem

Melbourne První hráč světa Španěl Rafael Nadal vypadl ve čtvrtfinále Australian Open s pátým nasazeným Dominicem Thiemem a nezopakuje loňské finále. Rakouský tenista ovládl všechny tie-breaky a ve více než čtyřhodinovém zápase zvítězil 7:6, 7:6, 4:6 a 7:6. Poprvé se tak dostal do semifinále grandslamu mimo antukové Roland Garros. Jeho dalším soupeřem bude Němec Alexander Zverev, který seprobojoval do grandslamového semifinále na devatenáctý pokus.

Nadal ani v jednom z úvodních dvou setů neudržel náskok brejku, přičemž v tom prvním nevyužil setbol za stavu 5:4 při svém podání. Thiem s ním díky výbornému pohybu a nátlakové hře držel krok ve výměnách, pokaždé si ztracený servis vzal zpět a po výhrách ve dvou zkrácených hrách se dostal do vedení 2:0 na sety. Třetí set získal Nadal díky brejku v desátém gamu, na který Thiem nemohl odpovědět.

Ve čtvrté sadě favorizovaný Španěl ve druhé hře nevyužil tři brejkboly a vzápětí ztratil servis. Thiem si s přehledem držel podání a za stavu 5:4 měl šanci při vlastním servisu ukončit zápas. Chybami se o ni však připravil a Nadal si vynutil další tie-break. Thiem v něm využil třetí mečbol a zvítězil 8:6. Nadal vůbec poprvé prohrál tři zkrácené hry v jednom zápase.

„K výhře nad Rafou potřebujete trochu štěstí, protože je to jeden z nejlepších hráčů všech dob. Legenda. A já měl pásku na své straně. Mám radost,“ řekl Thiem a ke koncovce čtvrté sady dodal: „Najednou jsem měl šanci zápas dopodávat, což bylo psychicky náročné a nezvládl jsem to. Začal jsem hrát jinak takticky než celé utkání, moc jsem spěchal a to bylo špatně. Každý máme démony v hlavě, ale v tie-breaku jsem to dotáhl. Jinak bychom hráli pátý set ještě teď.“

Dvojnásobný finalista Roland Garros poprvé porazil Nadala na grandslamovém turnaji a znovu posunul své maximum na Australian Open, kde dosud došel maximálně do osmifinále. Posledním Rakušanem v singlovém semifinále melbournského grandslamu byl Thomas Muster, který v letech 1989 a 1997 boj o finále prohrál.

„Jsem pochopitelně smutný. Promarnil jsem příležitost zahrát si další grandslamové semifinále. Ale prohrál jsem s výborným soupeřem. Zasloužil si to. Odvedl skvělou práci,“ řekl devatenáctinásobný grandslamový šampion Nadal.

Thiem se nyní utká s debutantem v semifinále turnajů velké čtyřky Zverevem. Sedmý nasazený porazil 1:6, 6:3, 6:4 a 6:2 trojnásobného grandslamového vítěze Švýcara Stana Wawrinku, který v Melbourne získal titul v roce 2014.

Dvaadvacetiletý Zverev začal sezonu třemi prohrami na ATP Cupu, ale turnajem v Melbourne dosud procházel bez zaváhání. Když s Wawrinkou prohrál hladce první set, už se připravoval na další selhání.

„Už jsem byl připravený vysvětlit novinářům, proč jsem prohrál,“ přiznal sedmý hráč světového žebříčku. Předvedl však velký obrat a pocítil úlevu. „Nedokážete si představit, co to pro mě znamená. Na jiných turnajích se mi dařilo, vyhrál jsem Masters, vyhrál jsem Turnaj mistrů. Ale na grandslamech jsem nedokázal tuhle bariéru překonat. Doufám, že tohle je první z mnoha, které ještě přijdou,“ dodal.

Zverev před Australian Open slíbil, že za každý vyhraný zápas věnuje na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech 10.000 dolarů. A pokud by se mu povedlo získat trofej, dá Australanům celou prémii 4,12 milionu.